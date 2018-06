SEOUL - BLACKPINK telah resmi comeback dengan mini album pertama mereka, "Square Up", pada 15 Juni 2018. Selain itu, untuk merayakan kembalinya mereka dalam panggung musik hiburan Korea Selatan, Jennie cs membuat akun instagram pribadi untuk pertama kalinya, dalam dua tahun sejak debut. Seperti langsung mengobati kerinduan fans, akun keempat personel BLACKPINK langsung diserbu oleh 1,5 juta lebih followers dalam sehari.

Lebih lanjut, akun instagram keempat personel BLACKPINK tersebut mulai beroperasi, pada 15 Juni 2018. Dengan masing-masing bernama, @jennierubyjane untuk Jennie, @roses_are_rosie untuk Rose, @sooyaaa_ untuk Jisso, sementara Lisa dengan @lalalalisa_m.

Menariknya, mereka mengupload foto yang serupa saat pertama kali mengisi feed instagram mereka. Unggahan tersebut menampilkan keempat personel saat berada di lokasi syuting video klip DDU-DU DDU-DU. Untuk saat ini, Jennie mengungguli kawan-kawannya dengan meraih 1,7 juta pengikut.

Selain itu, ia juga telah mengunggah instastory untuk pertama kali, ia menampikan potret lighstick BLACKPINK dan pernak-pernik lainnya. Tak lupa ia menuliskan “BLINK” dalam unggahan tersebut. Sementara yang lain masih belum aktif mengupload foto atau instastory terbaru. Jisso, Lisa dan Rose telah mengumpulkan 1,6 juta follower.

Selain capaian tersebut, video klip DDU-DU DDU-DU juga sukses ditonton lebih dari 27 kali dengan 2,4 juta like hanya dalam 24 jam, setelah dirilis di YouTube pada 15 Juni 2018. Dengan capaian itu, DDU-DU DDU-DU tercatat sebagai video musik girl grup K-pop tercepat yang melampaui 20 juta penonton.

BLACKPINK sukses menggeser TWICE yang memegang rekor itu sebelumnya lewat tembang What is Love yang dirilis pada April 2018. Hingga berita ini diturunkan, MV tersebut sudah ditonton lebih dari 40 juta kali di YouTube. Single itu juga sukses mendominasi enam tangga lagu real time utama di Korea Selatan, tak lama setelah dirilis.

Sebagai informasi, DDU-DU DDU-DU merupakan satu dari empat track yang ada dalam mini album 'Square Up' milik BLACKPINK. Album itu diproduksi oleh Teddy Park, salah satu produser terbaik yang dimiliki YG Entertainment, bersama R.TEE dan Bekuh Boom. Selain DDU-DU DDU-DU, 'Square Up' juga masih menyimpan tiga tembang andalan lainnya: Forever Young, Really, dan See U Later.

Album itu bahkan sukses mendominasi chart album iTunes di 38 negara, termasuk Argentina, Austria, Bahrain, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Chili, Kosta Rika, Finlandia, Yunani, Hong Kong, Hungaria, India, dan Indonesia.

(ade)