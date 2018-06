JAKARTA - Momen hari raya Idul Fitri, aktor Hamish Daud memperkenalkan anak yang diadopsi oleh keluarganya. Rupanya hal ini bukan kali pertama dilakukan oleh keluarga suami Raisa Adriana tersebut.

Nurin merupakan anak ke-3 yang diadopsi oleh keluarga Hamish Daud. Melalui keterangan fotonya, pemain film The Nekad Traveler ini menjelaskan bahwa Nurin ialah anaknyang diadopsi dari panti asuhan.

Nurin adalah anak ke 3 yang di adopsi oleh keluarga saya dari panti asuhan, karena riwayat kekerasan dari orangtuanya," tulis Hamish Daud sebagai keterangan fotonya.

Dalam keterangan tulisannya lagi, Hamish Daud mengungkapkan rasa bahagia karena Nurin telah menjadi bagian dari keluarganya. Di akhir kalimatnya, ia menyebutkan bahwa Nurin merupakan kado terindah dipenghujung bulan ramadan.

"Senang sekali krn dia sudah jadi bagian dari keluarga kami. A beautiful gift to wrap up this holy month of Ramadhan. (Kado terindah untuk menutup bulan suci Ramadan)" sambung Hamish dalam unggahan yang sama.

Kendati demikian, pria berusia 38 tahun ini memutuskan untuk menghapus foto Nurin yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Alasannya sendiri adalah untuk mendukung salah satu program perlindungan terhadap anak.

“Due to child protection program, Ive had to delete all photos of my newly adopted niece. Looking forward to showing her off to the world when time permits,” tulis Hamish Daud dalam foto yang diunggah di Instagram Storynya.

