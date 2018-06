SEOUL - Setelah menanti cukup lama, para BLINK akhirnya bisa bernapas lega setelah BLACKPINK merilis video klip DDU-DU DDU-DU di YouTube, pada Jumat (15/6/2018). Video itu diunggah ke channel YouTube resmi BLACKPINK, sekitar pukul 18.00 KST (16.00 WIB).

Single DDU-DU DDU-DU merupakan satu dari empat track yang terdapat dalam 'Square Up', album terbaru BLACKPINK. Melansir Soompi, lagu tersebut mengusung genre hip hop dengan ketukan yang energik.

Sementara liriknya berkisah tentang perempuan cantik yang percaya diri. Hal ini mencerminkan keempat personel BLACKPINK sebagai girI grup yang kuat dan berkuasa di panggung K-Pop. "Kalian bisa menafsirkan DDU-DU DDU-DU sebagai suara tembakan. Atau perumpamaan jika kami sedang mengucapkan mantra yang kuat," ungkap BLACKPINK seperti dilansir dari Soompi, Jumat (15/6/2018).

Jisoo mengungkapkan, “Lagu ini memiliki jeda untuk menari yang sangat banyak. Untuk itu, kami harus memiliki stamina ekstra. Sementara pada bait kedua, terdapat bagian rap yang diselingi koreografi energik. Jika kalian menonton video klip ini, aku harap bisa meninggalkan kesan baik yang membuat ingin menonton lagi dan lagi.”

Lagu DDU-DU DDU-DU, imbuh Jisoo, merupakan penantian panjang bagi keempat personel BLACKPINK. Mafhum, grup asuhan YG Entertainment ini terakhir kali merilis As If It’s Your Last, pada 2017.

“Kami tidak pernah secara resmi merilis album, sehingga fans pasti sudah menunggu lahirnya 'Square Up'. Ketika dijadwalkan membuat album, kami berpikir dengan matang apa yang diinginkan fans dalam comeback kali ini,” tutur dara kelahiran Gunpo, 23 tahun silam tersebut.

Hal itu diamini Jennie yang berkomentar, “BLACKPINK ingin menyajikan album berkualitas untuk penggemarnya. Kami merasa kasihan kepada fans, karena jadwal comeback sempat tertunda. Tetapi kami akan bekerja keras selama promosi ini.”

Seperti diketahui, grup yang debut pada 2016 tersebut, awalnya dijadwalkan comeback pada Mei 2018. Namun rencana itu gagal karena beberapa kendala dan persiapan. Yang Hyun Suk, pendiri YG Entertainment kemudian menjanjikan jadwal comeback pada Juni 2018, yang akhirnya terwujud.

Album mini ‘Square Up’ memiliki empat lagu: Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young, Really, dan See U Later. Album itu diproduseri oleh Teddy, R.TEE, dan Bekuh Boom.

(SIS)