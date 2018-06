SEOUL - Aktor Lee Min Ho telah secara resmi mengubah nama panggungnya menjadi Lee Taeri, pada 14 Juni 2018. Ia mengungkapkan perubahannya tersebut dalam postingan di akun instagram pribadinya. Unggahannya itu, menampilkan potret pria kelahiran 28 Juni 1993 tersebut dalam warna hitam putih.

“Halo, ini Taeri Lee. Aku yakin ini akan menjadi kejutan bagi semua orang, karena aku masih terbiasa dengan namaku sendiri. Sudah hampi 20 tahun sejak aku memilih jalan menjadi seorang aktor. Tetapi setelah aku berpikir panjang dan mempertimbangkannya. Aku memutuskan untuk memulai hal yang baru," tulis dia, seperti dilansir dari Soompi, Kamis (14/6/2018).

Kemudian, ia menambahkan, " Selain dari nama, aku akan terus menerus menyapa kalian di layar dengan peran-peran baru yang tidak akan mengecewakan.Dukung aku! Terimakasih semuanya."

Mungkin ini menjadi langkah yang mengejutkan, di mana sebelumnya ia terus mantap menggunakan nama panggung yang mirip dengan nama aktor populer Lee Min Hoo (Boys Before Flower).

Pada awalnya, ia terus bertahan dengan nama tersebut, karena orang tuanya tidak setuju jika ia mengubahnya.

Sang ayah menuturkan bahwa alih-alih mengubah namanya, ia harus bekerja lebih keras untuk semakin diakui. Untuk diketahui, Lee mulai menjadi aktor karena impian sang ayah.

Namun, ia mulai bermain sepak bola saat SMP sebagai pemberontakan melawan ayahnya. Dia bahkan menjadi kapten tim sepak bola di sekolahnya. Ia juga dianugerahi skor tertinggi di Seoul FC Junior Championship Cup dengan mencetak 10 gol dalam satu pertandingan, pada 2008.

Tapi akhirnya, saat duduk di SMA, ia menyadari jika akting adalah dunia yang ia inginkan.

Dia memulai debut, pada usia lima tahun dengan bermain dalam sitkom Soonpoong Clinic, pada 1988. Lee mulai terkenal setelah membintangi drama sejarah hit The Moon That Embraces the Sun, pada 2012.

Kemudian, ia mulai bermain dalam banyak drama diantaranya, Rooftop Prince, The Great Seer, The Blade and Petal, The Prime Minister and I, dan Splendid Politics. Karya terakhirnya adalah Hospital Ship, ia berperan sebagai adik dari karakter aktris Ha Ji Won.

