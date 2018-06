CALIFORNIA - Ariana Grande dan Pete Davidson nampaknya kini tengah merayakan pertunangan mereka. Keduanya terlihat berduaan di salah satu pusat permainan terbesar di Amerika, yakni Disneyland.

Kedekatan antara keduanya pun diabadikan oleh Ariana melalui Insta Stories. Untungnya, salah satu akun penggemar Ariana di Twitter berhasil menangkap momen tersebut, dan mereka kembali unggah di akun mereka.

Dari video tersebut, terlihat jika keduanya menaiki wahana magical rides. Melansir dari laman Billboard, Rabu (113/6/2018), Pete nampak ketakutan dan memegang tangan Ariana saat menaiki wahana tersebut.

Selain itu, para penggemar pun mengabadikan momen Ariana dan Pete yang degan santai menaiki wahana Space Mountain. Keduanya terlihat sangat mesra.

When Ariana Grande and Pete Davidson are casually on Space Mountain pic.twitter.com/toNtAZWVIw— R E G I N A (@reginaleigh95) June 12, 2018