JAKARTA - Band rock legendaris asal Amerika, Guns N Roses akan menjalani serangkaian tur konser dunia dibeberapa negara. Ya, salah satu negara yang disambangi oleh Axl cs adalah Jakarta, dimana pada tanggal 8 November 2018 mendatang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Hal itu dipastikan oleh pihak promotor, Third Eye Management lewat akun Instagram pribadinya @temgmt belum lama ini. Mengenai informasi tersebut terpampang pula poster dari band Guns N Roses dalam akun tersebut.

Rupanya tiket presale dari Guns N Roses mulai dijual pada 27 Juni 2018 mendatang. Tiket konser tersebut bisa dibeli melalui situs web 'BookMyShow'.

"Guns N' Roses Not In This Lifetime Tour Jakarta 2018 is confirmed to take place at GELORA BUNG KARNO. Pre sale tickets for legendary rock show available 27 June 2018 at id.bookmyshow.com/gnrjkt #GnFnR #NotInThisLifetime Tour 2018 @gunsnroses," tulis @temgmt.

Diketahui, Guns N Roses menjalani serangkaian tur yang bertajuk 'Not In This Lifetime Tour'.

Beberapa waktu yang lalu, pihak Guns N'Roses telah mengumumkan seputar tur dunia mereka lewat instagram pribadinya @gunsnroses. Pihak GNR pun telah memberikan nama-nama negara yang mereka sambangi. Dan Jakarta menjadi kota pertama dalam rangkaian tur.

"We're not done here yet...New #GnFnR #NotInThisLifetime Tour dates have been added for 2018.Visit the link in our bio for more information," tulis Guns N Roses melalui akun pribadinya.

Sementara itu, kota dan negara yang akan disambangi Guns N Roses selain Jakarta yakni Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, hingga Abu Dhabi. Dengan enam album studio, Guns N’ Roses menjadi salah satu jajaran band yang paling berpengaruh dalam sejarah musik dunia.

Warganet yang melihat unggahan itu lantas berkomentar. Tak sedikit para warganet sudah tak sabar menyaksikan band yang dibentuk pada 1985.

"Welcome to Indonesia," tulis @maju_jaya_electronic.

"ud nggak sabar denger les paul via saul hudson....," tulis @instruckgeramy.

"Lets get rocked," tulis @yervifebriyan.

