JAKARTA - Penantian panjang Sheryl Sheinafia untuk menantikan sekuel The Incredibles dari Disney-Pixar tak akan lama lagi menjadi kenyataan. Setelah 14 tahun, pada pertengahan bulan ini Incredibles 2 siap tayang di bioskop-bioskop Indonesia.

Sebagai seorang penggemar film animasi dari Pixar, The Incredibles memang menjadi film favorit Sheryl. Pelantun lagu Sweet Talk ini mengaku ada banyak kedekatan dalam cerita di dalam film dengan kehidupan pribadinya semasa kecil.

"Karena aku anaknya petakilan, dan karakter di sini kayak benar-benar kita pengin gambarkan itu kita di sana, kita itu mereka. Misalkan jadi Elastigirl, jadi seseroang yang invisible, you wanna be them, you wanna be Violet, you wanna be Dash, you wanna be able to run, jadi I can really related to these characters karena aku pengin kayak mereka," ungkap Sheryl.

Dara berusia 21 tahun ini tak menampik bahwa dirinya juga menyukai karya-karya animasi dari Pixar yang lain. Studio animasi tersebut memang selalu menciptakan sebuah karya yang luar biasa dengan berbagai pesan moral yang baik di dalamnya.

"Kalau misalkan animasi Pixar sendiri emang pada dasarnya Pixar tidak pernah membuat film yang jelek ya, jadi emang selalu memanjakan mata banget. Mereka punya sesuatu untuk ditawarkan sama penontonnya enggak dari visual aja gitu, tapi dari story line, dari segi experience yang didapatkan itu benar-benar berbekas banget lah," ujarnya.

Petualangan keluarga Bob Parr akan kembali berlanjut pada tanggal 12 Juni mendatang. Selain bercerita tentang keluarga dan superhero, film ini juga banyak menyoroti tentang pertumbuhan si kecil Jack-Jack yang sudah menemukan kekuatan supernya.

(ade)