JAKARTA - Dua anak Nirina Zubir, Zivara Ruciragati Syarif dan Elzo Jaydn Anvaya mulai belajar puasa saat keduanya kecil. Sebagai seorang ibu, Nirina jelas menikmati hal tersebut dan merekam semua momen yang akan dijadikan sebagai kenangan indah dalam hidupnya.

Ada banyak cerita lucu yang Nirina dapatkan saat anak-anaknya mulai belajar berpuasa satu hari penuh. Tak bisa ia pungkiri, anak keduanya masih meminta izin untuk bisa berpuasa setengah hari karena usianya memang masih enam tahun.

"Anak yang pertama minta puasa full day, yang kedua ikutan puasa setengah hari tapi lucu, lihat kakaknya enggak makan nanya, 'Mommy, is she okay? Mommy can I just do it half day please.' Tapi senang lihat mereka kayak gitu," cerita Nirina di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Juni 2018.

"Tiap sahur Na sampai videoin, atau Insta Story karena seru banget mereka sahur sambil ngantuk lah, proses itu menyenangkan banget," tambahnya.

Pengetahuan agama memang menjadi salah satu hal penting yang diberikan Nirina dan sang suami, Ernest Fardiyan Syarif kepada dua buah hatinya. Kendati demikian, presenter berusia 38 tahun tersebut tetap sering merasa tak tega saat melihat anak-anaknya harus menahan lapar dan haus.

Nirina selalu memberikan kelonggaran jika dua buah hatinya itu ingin berbuka. Namun hal tersebut tak pernah dijadikan alasan anak-anak pemain film Get Married itu untuk membatalkan puasa sebelum bedug Maghrib tiba. Aktris kelahiran Madagaskar tersebut juga menceritakan sebuah peristiwa saat putrinya berada di dekat kulkas namun tidak untuk membatalkan puasanya.

"Anakku yang pertama delapan tahun, yang kedua mau enam tahun. Mereka sudah dididik benar-benar ngerti (agama). Sebenarnya yang enggak tega aku, karena anak-anak puasa. Aku ngomong gini, 'Nak, kalau pusing atau haus kasih tahu mommy.' Mereka yang, 'No mommy. Its okay, i wanna do it whole day,'" kata Nirina.

"Terus kemarin pengin mencyduk dia niatnya, dia lagi ada di depan kulkas lama banget. Tapi pas dilihatin kok enggak ada pergerakan, sampai akhirnya dideketi, ternyata dia cuma pengen ngadem di depan kulkas. Maknya ternyata suudzon, maafkan ya anakku ha ha ha," tutup Nirina sembari tertawa.

