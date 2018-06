JAKARTA - Belakangan ini nama Via Vallen menjadi perbincangan publik setelah insiden pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang oknum yang diduga pesepakbola tenar lewat medsos. Sontak insiden ini tampak menarik beberapa artis untuk ikut berkomentar. Ya, salah satunya penyanyi cantik Ussy Sulistiawaty.

Saat ditemui dikawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu (6/6/2018), usai mengisi sebuah acara, Ussy langsung angkat bicara. Menurutnya bila terbukti oknum yang diduga pesepakbola itu bersalah, layaknya diberi hukuman setimpal.

"Kalau memang itu benar pelecehan semoga yang dilecehkan itu diberi hukum itu aja, ada hukumannya cuman aku enggak tahu hukumannya apa, tapi ada sanksinya," katanya.

Via Vallen



Meski begitu, istri dari Andika Pratama ini mengaku kaget dengan pemberitaan yang menimpa pedangdut Via Vallen. Terlebih ia juga menambahkan bila seharusnya tak layak seorang perempuan mendapat perlakuan seperti itu, apapun profesinya.

"Aku tuh baru baca barusan, tadi pas abis selesai syuting baru baca. Agak disayangkan, apalagi sesama perempuan mau apapun profesinya tidak layak lah," lanjutnya.

(Baca Juga: Via Vallen Dilecehkan Pesepakbola, Puti Soekarno: Itu Penghinaan ke Pekerja Seni Perempuan!)

Tak hanya sampai disitu, penyanyi 36 tahun ini kembali berkata, "Mohon maaf ya ini, yang berprofesi sebagai pelacur saja tidak mau dilecehkan, istilahnya kan kayak gitu, apalagi orang baik-baik yang orang tidak ada masalah apapun kenapa dilecehkan".

Ussy Sulistiawaty

Sementara itu, menurut Ussy sendiri, apa yang diunggah oleh Via Vallen merupakan langkah yang tepat. Sehingga hal-hal seperti ini layak menjadi perhatian dari publik.

"Ya boleh-boleh aja lah, kalau kitanya tidak terima ya boleh-boleh saja gitu," pungkasnya.

(Baca Juga: Unggah Bukti Pelecehan oleh Pesepakbola, Via Vallen: Harus Berani Speak up)

Seperti diketahui, salah seorang pesepakbola tenar yang diduga adalah Marko Simic mengirimkan direct message (DM) dimana meminta agar Via menggunakan pakaian seksi di kamarnya. Melihat itu, pelantun lagu 'Sayang' ini langsung meradang hingga mengunggah percakapan dengan oknum pesepakbola itu melalui media sosial.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,” bunyi pesan yang dikirimkan ke akun Instagram Via Vallen.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu tiba2 nge DM dan ngirim text gambar kaya gini,” tulis Via Vallen.

(aky)