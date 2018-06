JAKARTA – Nino ‘Ran’ dan Asri Welas memberikan kado spesial untuk Raisa yang hari ini merayakan ulang tahun ke 28. Berbeda dari kebanyakan orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, duet penyiar ini justru bernyanyi lagu Raisa dengan gaya mereka yang kocak.

Hari ini tepatnya 6 Juni 2018 penyanyi Raisa Adriana genap berusia 28 tahun, di hari spesial ini rekan musisinya yaitu Nino ‘Ran’ memberikan sebuah hadiah kecil berupa nyanyian lagu berjudul ‘Could it be Love’ yang disenandungkan oleh personil Ran dan Asri Welas.

Tapi berbeda dengan biasanya, lagu Raisa yang biasanya dibawakan dengan nada pop dan sedikit up beat, kali ini dibawakan dengan arransemen yang berbeda serta gaya kocak mereka sehingga sukses membuat netizen yang menonton memberikan respon terhiburnya.

“Mau ngucapin selamat ulang tahun ke 28 buat Raisa Adriana, happy birthday Yaya. Semoga makin sukses selalu,” kata Nino di instagram Asri Welas yang diunggah hari ini.

Pada video menggambarkan Nino tengah bermain gitar menyanyikan lagu yang dirilis tahun 2011 tersebut, menariknya mantan kekasih Pevita Pearce itu justru memakai helm sebagai alat musik yang dibunyikan dengan sandal yang dibawa oleh Asri Welas.

Bukan Asri Welas namanya jika tidak melontarkan candaan di sela – sela nyanyian mereka. Dengan memplesetkan lagu could it be yang di buat tebak – tebakan.

“could it, could it apa yang bisa dimakan terus enak?” Tanya Asri.

“could it ayam, haha,” jawab Nino.

Langsung saja keduanya dengan spontan mengganti kata could it be love dengan kulit ayam yang langsung dinyanyikan.

“Ahahaha, mba ku lucu banget sih,” kata Sinyorita.

“Ini disuruh @ninokayam,” jawab Asri.

Bukan cuma presenter kocak Sinyorita yang terhibur dengan video Asri dan Nino, para netizen juga ikut memberikan komentar lucu kepada duet penyiar ini terhadap ucapan selamat untuk Raisa.

“Mba Asri, si Nino pasrah banget si, haha,” kata netizen.

“Iya lucu banget, aku sampe ngulang – ngulang terus videonya,” sambung yang lainnya.

