JAKARTA – Nama Marko Simic tiba-tiba muncul menjadi sosok pria yang dicurigai telah melakukan pelecehan seksual kepada Via Vallen belum lama ini. Meski Via tidak menyebut identitas sang pelaku, namun nama Marko Simic muncul dari netizen yang menyebut bahwa ia adalah pelaku pelecehan seksual terhadap pelantun lagu ‘Sayang’ tersebut.

Lewat beberapa petunjuk pada Insta Stories pedangdut asal Surabaya itu, para penggemar turut mencocokkan foto serta centang biru di profil picture Marko dan Insta Stories Via Vallen.

“Accountnya udah cetang biru. Siapa ya pemain Indonesia,” tulis netizen.

“Kalo yang penasaran dan super kepo, clue: Football player di Indonesia, asing sepertinya dan akun Instagram-nya bercentang biru, cari saja,” sambung yang lain.

“Ini Marko Simic lihat aja komen fotonya zoom aja samain sama foto profilnya,” tambahnya.

Saat ditelusuri melalui akun @markosimic77, pada postingan terbaru pesepakbola asal Kroasia ini komentar di fotonya sudah banjir hujatan yang menyebutkan bahwa Marko tidak punya sopan santun dengan menuliskan pesan berisikan pelecehan terhadap Via Vallen.

“Belagu amat nih, baru main segitu udah berani lecehin penyanyi dangdut indonesia. Lu itu siapa bro?” kata salah satu netizen.

“Tahu sopan santun dong, gaya ke barat-baratan enggak usah dibawa ke Indonesia deh,” tambah yang lain.

Viralnya nama Via Vallen pagi ini diawali dari postingan Via Vallen yang merasa terhina atas pelecehan yang diketahui adalah seorang pesepakbola terkenal. Via Vallen pun mengunggah percakapan antara dirinya dan pria tersebut. Isi pesan itu menyebutkan kata- kata bahwa si pria ingin melihat Via Vallen menyanyi sambil mengenakan baju seksi.

