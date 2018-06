Adek @ibran_gibran 1 tahun 1 bulan sekarang ๐Ÿ˜โ˜บ๏ธSebelum Bobo adek @ibran_gibran mau mata genit ๐Ÿ˜œ mau kiss bye, ceritanya udah bisa suara marah, dan seneng nyanyi-nyanyi ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜ sehat terus anakku sayang ๐Ÿ™

A post shared by Asri 'Welas' Pramawati (@asri_welas) on Jun 3, 2018 at 6:09am PDT