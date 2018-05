SEOUL - Ada yang menarik dalam perayaan ulang tahun anggota Girl Generation, Im Yoona, yang jatuh pada tanggal 30 Mei 2018. Hal ini lantaran, para penggemarnya asal China memberikan hadiah sesuatu yang patut diacungi jempol.

Melansir Koreaboo, mereka merayakan ulang tahun Yoona ke-28 dengan membangun sekolah atas nama aktris asal Yeongdeungpo tersebut, Kamis (31/5/2018).

Lebih lanjut, sekolah yang akan beroperasi di Yunnan, China tersebut akan di beri nama Im Yoona Primary School of Hope.

Salah seorang fans yang terlibat dalam proyek mulia tersebut menuturkan, saat ini bangunan utama telah selesai. Bahkan, para fans berharap bahwa bangunan sekolah tersebut akan selesai tahun ini.

"Kami sedang menunggu untuk persetujuan dari otoritas inspeksi lokal," imbuhnya.

Menariknya, tidak hanya membangun sekolah atas namanya. Para penggemar Yoona di China juga telah menyumbangkan peralatan olahraga ke sekolah-sekolah untuk siswa kurang beruntung.

Lebih lanjut, untuk merayakan ulang tahun bintang The K2 tersebut, para fans juga telah menggelar pameran foto yang diberi nama "Yoon Way and Hope".

Pameran foto tersebut diadakan pada tiga kota di China: Beijing, Shanghai, dan Chengdu. Semua keuntungan dari pameran foto tersbeut akan didonasikan dan digunakan untuk pembangunan Im Yoona Primary School of Hope.

Untuk diketahui, penggemar Yoona diseluruh dunia memang dikenal kerap mengadakan acara amal kepada masyarakat di bawah namanya. Misalnya, pada proyek sebelumnya mereka pernah merayakan ulang tahunnya dengan membagi makanan untuk para tunawisma.

Mereka bahkan, menyumbang untuk membantu menyelamatkan hewan yang terancam punah dan untuk berbagai amal lainnya.

Sekadar informasi, popularitas Yoona di China memang kian menanjak. Mantan pacar Lee Seung Gi tersebut juga dikenal kerap dengan aksinya membantu orang yang kurang mampu.

Pada 2016, Yoona pernah didapuk sebagai model untuk kampanye gerakan amal "Power to Go." Kampanye tersebut merupakan gerakan yang digagas oleh aktor China Chen Kun sejak 2010.

Tiap tahunnya selama seminggu digelar acara “March of Silence, dimana donasi yang didapat digunakan untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak.

