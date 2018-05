LOS ANGELES – Ariana Grande sepertinya sudah menemukan seorang tambatan hati baru setelah putus dari rapper Mac Miller. Pelantun lagu No Tears Left to Cry ini kabarnya sedang dekat dengan bintang Saturday Night Live, Pete Davidson.

Kedekatan mereka mulai tercium setelah Pete mengunggah foto kebersamaan mereka di akun Instagramnya. Dengan tema Harry Potter, Pete terlihat mengenakan sweater Gryffindor sementara Ariana memakai sweater Slytherin.

“The chamber of secrets has been opened,” tulisnya dalam caption foto tersebut.

Ariana pun sempat meninggalkan komentar pada unggahan Pete satu itu. Ia menuliskan, “u tryna slytherin (I’m deleting my account now).”

Rumor kedekatan Ariana dengan Pete pertama kali muncul saat keduanya terlihat menghadiri acara The Comedy Store di Los Angeles pada hari Selasa lalu. Ariana datang untuk memberikan dukungan karena Pete melakukan stand-up di acara tersebut.

Salah seorang saksi mata bahkan menyaksikan langsung Ariana memberikan sebuah ciuman sebelum Pete naik ke atas panggung. Keduanya tak ragu sama sekali untuk memperlihatkan kemesraan mereka.

Ariana Grande mengonfirmasi bahwa dirinya sudah putus dari Mac Miller pada awal bulan. Padahal keduanya sudah bersama dalam waktu yang cukup lama.

(edh)