SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari grup asal Korea Selatan, Wanna One. Pasalnya, grup beranggotakan 11 orang tersebut tidak lagi berada dalam asuhan YMC Entertainment. Pernyataan resmi tersebut, telah dirilis dalam fansite resmi Wanna One, Kamis (31/5/2018).

"Halo, kami adalah agensi baru Wanna One, Swing Entertainment," ungkap pihak Swing Entertainment seperti dilansir dari Allkpop.

Lebih lanjut, Swing Entertainment akan mengasuh Kang Daniel cs mulai 1 Juni 2018. Agensi tersebut dibentuk secara khusus untuk mendukung Wanna One.

"Semua staf akan menggunakan energi mereka untuk Wanna One. Selain itu untuk kelancaran, kami akan mempertahankan hubungan kolaboratif dengan agensi YMC Entertainment untuk saat ini,” imbuhnya.

Terakhir, mereka berjanji akan menerapkan upaya untuk melanjutkan kesuksesan World Tour Wanna One dan album baru mereka.

"Kami berharap penggemar menunjukan dukungan dan cinta kepada Wanna One," pungkas Swing Entetainment.

Seperti diketahui, Wanna One akan menggelar konser bertajuk "ONE: THE WORLD". Kabar bahagianya, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah konser grup jebolan Produce IOI season 2 tersebut.

Di Indonesia rencananya konser akan digelar pada 15 Juli 2018 pukul 19.00 WIB di ICE, BSD, Tangerang. Selanjutnya, IME Indonesia selaku promotor yang mendatangkan Wanna One telah mengumumkan seat plan sekaligus ticketing, pada 14 Mei 2018. Lengkapnya, ada lima kategori tiket konser yang tersedia, yaitu VIP, CAT4, CAT3, CAT2, dan CAT1.

Sekadar informasi, CAT 4 menjadi kategori tiket dengan harga termurah, yakni Rp1,1 juta. Sementara, kategori CAT1, CAT2, dan CAT3 masing-masing dibanderol seharga Rp2,4 juta, Rp 1,8 juta, dan Rp1,5 Juta. Sementara untuk kategori VIP menjadi tiket termahal dalam kategori ini yaitu seharga Rp 3,5 juta.

Selain itu, dalam konsernya kali ini, Wanna One akan menyambangi Australia, Amerika dan Asia. Di Amerika, Wanna One akan menyapa penggemar mereka di San Jose, Dallas, Chicago, dan Atlanta. Sementara untuk di Asia, Wanna One akan datang ke kota-kota di negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Taipei, dan Manila adalah kota-kota dari sejumlah negara Asia yang akan didatangi Wanna One.

Untuk diketahui, konser tersebut akan menjadi konser Wanna One terakhir setelah lebih dari satu tahun debut. Pada Desember 2018, mereka akan kembali kepada agensi masing-masing.

