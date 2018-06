JAKARTA – Enrique Gil nampaknya dapat berbangga hati lantaran ia memacari wanita yang dinobatkan paling cantik di dunia, Liza Soberano. Enrique Gil sendiri merupakan seorang aktor dan penari asal Filipina.

Pertemuannya bersama Liza Soberano di berbagai judul film dan serial ternyata berakibat pada cinta lokasi.

Enrique dan Liza pertama kali bertemu dalam film yang bertajuk She's The One. Chemistry mereka yang kuat di film tersebut, membuat keduanya kembali dipasangkan dalam berbagai judul film lainnya.

Sebut saja Got to Believe, Forevermore, dan Dolce Amore, serta film Just The Way You Are, Everyday I Love You, dan My Ex and Whys.

Baik Liza maupun Enrique tak jarang membagikan potret mesra keduanya. Berbagai kalimat romantis pun dituliskan Liza dan Enrique di setiap foto romantis mereka.

Seperti dalam sebuah foto yang diunggah Enrique di Instagramnya. Foto tersebut diketahui diabadikan ketika momen perayaan valentine.

Dalam foto itu terlihat sosok Enrique dan Liza yang tengah berpelukan. Liza pun menyandarkan kepalanya di dada Enrique.

Melengkapi unggahan tersebut, pemeran Alexander dalam serial Filipina Foremermore.

“Selamat hari valentine cintaku? Kamu pemilik hati terbesar di dunia itu sebabnya hari kasih sayang ini adalah harimu?? Kamu benar-benar selamanya, aku mencintaimu ??,” tulis Enrique di unggahannya, 14 Februari lalu.

Kemesraan kembali diperlihatkan pasangan serasi ini di Instagram milik Enrique. Foto tersebut diketahui diabadikan di kota Madrid, Spanyol ketika ulang tahun Liza. Dalam foto itu terlihat Enrique dan Liza yang tengah berpose dengan ekspresi wajah lucu.

Mereka terlihat memainkan bibir masing-masing. Sebuah keterangan foto yang romantis pun kembali ditulis oleh pria berusia 26 tahun ini.

“Bagi wanita yang saya sebut selamanya, yang saya inginkan adalah agar Anda bahagia dalam apapun yang kamu lakukan. Kamu mengisi kekosongan dalam hidup saya dengan cinta, kesederhanaan dan kebaikanmu, melihat Anda tersenyum membuat saya merasa benar-benar bahagia dan benar-benar bahagia. Aku berjanji untuk membuatmu tersenyum selama sisa hidupku aku mencintaimu selamat ulang tahun cintaku ??,” tulis Enrique dalam unggahan 4 Jauari lalu.

