JAKARTA – Seorang wanita berdarah campuran Amerika Filipina, Liza Soberano dinobatkan menjadi wanita paling cantik di dunia oleh Independent Critics. Liza berada di posisi teratas dalam kategori 100 daftar wajah wanita tercantik 2017.

Liza Soberano memiliki nama lengkap Hope Elizabeth Hanley Soberano. Liza lahir 20 tahun lalu di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Ayah Liza berdarah Filipina bernama John Castillo Soberano sedangkan sang ibu, Jacqulyn Elizabeth Hanley berasal dari Amerika.

Wanita kelahiran 4 Januari 1998 ini menghabiskan masa kecilnya di Visitalia, California. Saat itu ia tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ayahnya.

Sementara itu, ibu dan ayah Liza telah bercerai. Menginjak usia 10 tahun, tepatnya 2008 lalu, Liza memutuskan untuk tinggal di Manila bersama ayahnya.

Tiga tahun setelah pindah ke Manila, karier keartisan Liza pun dimulai. Liza berkesmpatan untuk membintangi sebuah drama yang bertajuk Wansapanatym di tahun 2011.

Saat itu, kemampuan bahasa Tagalognya yang masih minim mengakibatkan bicaranya terbata-bata di drama tersebut.

Setelah memainkan peran dalam drama Wansapanatym, berbagai tawaran akting pun menghampiri Liza. Puncaknya, ia didaulat untuk menjadi peran utama di film Must Be... Love bersama Daniel Padilla dan Katthryn Bernardo.

Enam tahun menekuni dunia keartisan, kini Liza terkenal sebagai artis besar asal Filipina. Namanya pun menggema di dunia maya. Wajar saja apabila kini pengikutnya di Instgram telah mencapai 7,6 juta.

Bahkan beberapa selebriti Hollywood seperti Justine Bieber dan Charlie Puth mengikuti akun twitternya.

Karier Liza pun semakin melejit sejak tahun 2013 di mana ia mulai dinominasikan dalam berbagai kategori. Tercatat tahun 2017 ia mampu menyabet hampir seluruh katagori penghargaan di berbagai nominasi yang terdapat namanya.

Prestasi Liza paling membanggakan adalah ia masuk ke dalam top number 1 of 100 Most Beautiful Faces list of 2017 yang diselenggarakan oleh Independent Critics Desember 2017 lalu.

Independent Critics sendiri merupakan badan yang berfokus pada kecantikan wanita di seluruh dunia tanpa batasan tertentu yang berdiri sejak tahun 1990 dan berstandart Internasional.

(edh)