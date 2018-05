SEOUL – Aktor Cheese in The Trap, Seo Kang Joon, menceritakan pengalamannya berlakon menjadi robot dalam drama terbarunya, Are You Human, Too?. Seo menuturkan, robot canggih bernama Nam Shin III itu sangat polos.

"Nam Shin III seperti bayi yang baru lahir di tubuh seorang pria dewasa. Yang dia miliki hanyalah segudang informasi dari Internet yang ditanamkan kepadanya," ungkap Seo.

Nam Shin Ill diciptakan untuk menggantikan Nam Shin, putra seorang konglomerat yang sedang koma akibat sebuah kecelakaan. Karakter ini juga dimainkan oleh Seo Kang Joon.

Baca juga: Dari Cyborg Seo Kang Joon Jadi Mahasiswa dalam Something About Us

"Sebagai robot manusia, Nam Shin Ill diharuskan berinteraksi dan dekat dengan manusia asli. Perlahan tanpa dia sadari, Nam Shin Ill merasakan emosi yang dimiliki oleh manusia normal," ujar aktor asal Gunpo tersebut.

Selain Are You Human Too?, Seo Kang Joon juga tengah mempertimbangkan proyek akting selanjutnya. Dia diketahui mendapatkan tawaran bermain di dua drama sekaligus: The Third Charm dan Something About Us.

“Benar aktor kami mendapatkan tawaran tersebut. Namun dia masih mempertimbangkannya. Belum ada keputusan resmi dari aktor kami terkait proyek itu,” ujar Fantagio, agensi Seo Kang Joon.

Jika Seo mengambil salah satu dari dua kesempatan tersebut, maka ini akan menjadi proyek comeback terbarunya di layar kaca. Proyek terakhir bintang The Piper itu di layar kaca adalah saat bermain sebagai jurnalis dalam serial Argon yang tayang tahun lalu.

Baca juga: Agensi Seo Kang Joon Diduga Jalankan Bisnis Ilegal

Sekadar informasi, The Third Charm merupakan proyek kolaborasi antara rumah produksi ImagineAsia dan JYP Pictures. Sayangnya, belum banyak informasi terkait produksi drama itu.

Namun yang pasti, drama yang menyajikan kisah komedi romantis itu akan ditulis oleh Park Eun Young dan Park Hee Kwon. Sementara Pyo Min Soo akan berperan sebagai sutradara. Ia diketahui sebagai sutradara di balik drama populer Full House, Worlds Within, dan Producer.

Sementara itu, serial Are You Human Too? memulai proses produksinya pada Juni 2017 dan merampungkan syutingnya selama 5 bulan. Drama 18 episode itu rencananya mulai tayang di KBS pada 4 Juni 2018.

(SIS)