LOS ANGELES - Ariana Grande pada 22 Mei lalu telah memberikan dukungan terhadap para korban dan keluarga korban pengeboman yang terjadi di Manchester tahun lalu. Hal ini dikarenakan kejadian mengerikan tersebut terjadi pada saat konsernya berlangsung tahun lalu.

Namun nampaknya, usaha untuk memberikan dukungannya kepada para korban pegemboman tersebut tak hanya sampai di situ saja. Hal ini dikarenakan dirinya kini telah kembali melakukan sesuatu yang istimewa bagi para korban dan keluarga korban.

Kali ini, dia memberikan dukungannya melalui sebuah tato. Ya, dia membuat sebuah tato tepat di belakang telinganya. Dia kemudian membagikan foto tato tersebut di akun Twitter pribadinya.

Di dalam status tersebut, dia memberi caption ‘Selamanya’ di dalam postingan tersebut. Hal ini menandakan bahwa dirinya akan mengingat para korban seumur hidupnya.

Terlihat jelas jika tato yang dibuat oleh Ariana adalah tato berupa lebah. Namun, apa arti lebah yang selalu disertakan oleh Ariana dan semua orang dalam melakukan dukungan untuk korban bom Manchester?

Ternyata, seperti melansir dari laman The Sun, Jumat (25/5/2018), ternyata lebah memang simbol dari kota Manchester selama ratusan tahun. Hal ini dikarenakan lebah melambangkan kerja keras para masyarakat Manchester pada masa lalu.

Oleh karena itulah, setiap postingan yang mendukung para korban pengeboman Manchester menggunakan simbol lebah saat ingin mendukung para korban dan keluarga korban.

Sekedar mengingatkan kembali, kejadian pengeboman tersebut terjadi pada 22 mei 2017 di Machester Arena, atau di lokasi konser Ariana Grande. Seseorang pengebom bunuh diri menyamar di tengah kerumunan, dan meledakkan bom yang dibawanya.

Bom tersebut berhasil membunuh sekira 22 orang yang berada di lokasi tersebut. Dan setidaknya, 59 orang lainnya mengalami luka permanen di tubuh mereka. Tak luput juga ribuan orang terluka secara mental terhadap kejadian tersebut.

Untuk mengingat kejaidan tersebut, sebuah konser diadakan di Manchester tepat pada hari itu. Beberapa musisi seperti Noel Gallagher dan Johnny Marr mengirim tribut video untuk diputar di layanan yang diadakan di Albert Square.

"Ini Noel Gallagher, dan saya di sini atas nama Manchester Together In One Voice. Saya akan memperkenalkan Anda pada lagu saya 'Don't Look Back In Anger’. Jika Anda melihat lebih dekat, saya seperti akan ada bersama Anda. Terima kasih banyak," kata Noel.

Sedangkan di London, Liam Gallagher dan mantan rekan band Oasis Bonehead juga memberi penghormatan kepada para korban serangan itu di hadapan fans Rolling Stones.

(edi)