LOS ANGELES - Setahun sudah berlalu terjadinya tragedi pengeboman di Manchester Arena, yang bersamaan dilaksanakannya konser Ariana Grande. Akibatnya, ratusan orang menjadi korban dalam kejadian mengerikan tersebut.

Menandai satu tahun kejadian tersebut, Ariana pun membuat sebuah pesan yang mendalam. Dia sengaja menuliskan pesan tersebut untuk mendukung para penggemarnya, terlebih untuk para korban dan keluarganya.

“Saya memikirkan Anda pada hari ini dan setiap hari. Saya mencintai Anda sepenuhnya dan mengirimi Anda semua cahaya dan kehangatan yang saya beri pada hari yang penuh tantangan ini,” kata Ariana, seperti dikutip dari laman NME, Rabu (23/5/2018).

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day