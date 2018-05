JAKARTA - Kepergian Adara Taista rupanya masih menyimpan kepiluan di hati Rasyid Rajasa. Melalui akun Insta Story nya, putra dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa itu memposting kenangan saat sedang berulang tahun dengan ditemani sang istri tercinta.

"Throwback my Bday, Dinner 21-05-2017. Hari ini aku anterin kamu ke temoat istirahat terakhir, hoping you watch me from up there," tulis Rasyid.

(Baca juga: Begini Kenangan Terakhir Hatta Rajasa dengan Adara Taista)

Dari postingan tersebut tidak sedikit para warganet terbawa suasana, bahkan ada yang mengaku menangis saat melihat postingan Rasyid.

"Ya allah gue ngebacanya sampai netesin air mata bener2 true love bgt mereka 😭😢," tulias 2@wondermom17cima.

(Baca juga: Suasana Haru Selimuti Pemakaman Adara Taista)

Tidak mau ketinggalan, pemilik akun @hayati676 mengaku kagum melihat rasa cinta yang begitu besar terhadap istrinya, bahkan dia mengaku menginginkan tipe laki-laki seperti Rasyid.

"@arasyidh yg sabar ya.... Allah sedang menguji utk hambanya yg ia cinta...Sisain satu cowok yg kya gini tuhan," tulis Netter yang lainnya.

Namun ada juga Nitizen yang mengingatkan dosa Rasyid atas insiden tabrakan pada 1 Januari 2013 lalu, mobil yang dikendarai Rasyid mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi arah Bogor, KM 3+335, sehingga menelan korban jiwa kala itu.

"'saya sedih..tapi kalau ingat korban tabrakkan yang mana penabraknya gak dipenjara maka saya lebih sedih..rakyat kecil yang tak punya apa2," tulis pemilik akun @jost_n_jogi@sadhaaa37

(sus)