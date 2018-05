JAKARTA – Pembawa acara Ruben Onsu memamerkan foto kemesraannya bersama sang istri Sarwendah Tan. Foto tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram pribadi milik Roben Onsu yakni @ruben_onsu.

Dalam foto itu, Ruben Onsu menunjukkan kemesraan dengan melemparkan senyum ke wajah Sarwendah. Sedangkan Wenda –sapaan akrabnya– menyandarkan kepalanya ke pundak Ruben Onsu.

Terlihat juga Sarwendah menampakkan kesenangan bisa duduk berdampingan bareng sang suami dengan melemparkan senyum lebar. Roben kemudian melengkapi unggahan foto itu dengan menunjukkan kecintaan kepada sang istri.

"Cewek secantik ini, bisa taro kepalanya di bahu gw? Ya iyalah lakinya keren bgt hahahahahaha," tulis Ruben Onsu di akun Instagram miliknya, Jumat (18/5/2018).

Melihat unggahan Ruben, warganet ikut berkomentar. Sebagian besar dari mereka menunjukkan berbagai kalimat pujian dengan adanya momen tersebut.

"Langgeng terus kak @ruben_onsu @sarwendah29 bisnisnya lancar, cepat punya Adel buat alia yg lucu kayak alia, semoga bahagia selalu dan diberkati oleh Tuhan selalu," komentar pemilik akun @idaassyafii.

"Hahaha koko @ruben_onsu the best bgt dah ah...sama temen aja care bgt apa, lagi sama keluargax sehat sllu buat koko Bensu nd keluarg," sahut @mellatiputrawangke.

"Bahagia selalu kaka ruben," sambung @linda.sari.

"Cucok deh kak Ruben dan kak Wenda," ujar @fitrulfitri.

Namun, ada salah satu warganet yang mempertanyakan foto kemesraan tersebut. Penyebabnya, ia melihat itu hasil dari sebuah pemaksaan.

"Dipaksa sepertinya," tulis @nna_kykei.

Sebelumnya, Sarwendah blakblakan dengan Ruben Onsu ketika menerima sebuah pekerjaan. Bahkan, ibu satu anak ini mengakui bahwa tawaran pekerjaan dalam dunia hiburan itu harus selalu didiskusikan dengan Ruben, lantaran sang suami dianggap lebih lama berada dalam dunia industri tersebut.

Ya seperti diketahui, Sarwendah terlibat dengan sebuah drama bertajuk 'Langit Tujuh Bidadari'. Ia pun dipercaya mengambil plot peran dalam karya itu. Lalu baginya, meminta restu dari Ruben menjadi hal yang sangatlah penting.

