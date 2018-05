LOS ANGELES - Di awal 2000-an, Britney Spears merupakan salah satu artis wanita yang paling populer. Lagu-lagunya yang dinyanyikannya berhasil menjadi hits di kalangan anak muda kala itu.

Namun, wanita yang kini berusia 36 tahun tersebut memilih untuk istirahat dari dunia musik. Lantas, apa kegiatan sehari-hari dari Britney beberapa tahun kebelakang ini?

Ternyata, kini dia sedang asyik-asyiknya mengurus dua anaknya, yakni Sean Federline yang berusia 12 tahun dan Jayden James Federline yang berusia 11 tahun. Hal ini terlihat dari beberapa postingan di media sosial milik Britney, yang memperlihatkan kedekatan antara ketiganya.

Bahkan baru-baru ini, Britney mengunggah video kedekatan antara dirinya dan kedua anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa saat ini dia tengah berbahagia melihat kedua anaknya tumbuh.

“Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia sebagai seorang ibu daripada melihat anak-anak ini tumbuh dan tersenyum dan tertawa !! Mereka adalah duniaku dan aku suka hari-hari seperti ini ketika kita hanya berlari-lari dan bermain bersama,” kata Brintey, seperti dikutip dari laman Billboard, Rabu (16/5/2018).

