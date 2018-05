Dpt kiriman video Insiden tadi malam.. Alhamdulillah aku msh diberikan keselamatan. Miris ada diantara penonton yg tdk bisa menunjukkan rasa empati. Coba dengar baik2 celetukan penonton dari mulai nyanyi HBD sampai teriakan "belum mati tuh dia" kan kurang ajar! Fanatik boleh, go#%$k jangan! Semoga ini tdk terjadi dgn idola kalian, keluarga kalian, atau kalian sendiri.

