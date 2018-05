Terima kasih untuk ilmu & tawa yang pernah diberikan, semoga Alloh SWT memberikan tempat terbaik disisiNYA. Aamiin Yra..😇🙏 . Selamat Jalan Mas Margono.. 😢❤️

