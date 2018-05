LOS ANGELES - Zoe Saldana menjadi salah satu tokoh yang menjadi pusat perhatian penonton di Avengers Infinity War. Perannya di beberapa film menjadikan dirinya sebagai aktris papan atas di Hollywood.

Bicara lebih dekat dengan Zoe, wanita yang lahir pada 19 Juni 1978 di Passaic, New Jersey, Amerika Serikat. Ayahnya, Aridio Saldana, adalah orang asal Dominika. Sementara ibunya, Asalia Nazario, adalah orang Puerto Riko.

Selain dari Dominika dan Puerto Riko, perempuan yang akrab disapa Zoe ini juga memiliki keturunan Lebanon dan Haiti. Karena itulah, Zoe memiliki tampilan kulit yang gelap dan tampilan yang berbeda dengan teman-teman sebayanya.

“Melalui Faces, saya juga berhasil membuat debut layar pertama saya di sebuah episode Law & Order pada 1999,” sebut Zoe. Bakat tari dan akting membuatnya tampil di New York Youth Theatre. Di sanalah ia bertemu dengan agen pencari bakat Amazing Technicolor Dreamcoat yang kemudian memperkenalkannya kepada dunia akting di film.

Tahun demi tahun berlalu, Zoe mendapatkan peran dalam beberapa film, namun belum ada yang bisa mengangkat namanya di industri perfilman Hollywood. Sampai akhirnya Zoe mendapatkan peran sebagai Nyota Uhura, seorang kadet di pesawat luar angkasa Starfleet di film Star Trek pada 2009.

Perannya sebagai awak kapal luar angkasa dinilai sangat baik oleh para kritikus film. Kesuksesannya berperan di film Star Trek membuatnya mendapatkan peran yang lebih besar di film Avatar . Di film yang juga diluncurkan pada 2009 ini Zoe berperan sebagai Neytiri, makhluk Navi, penghuni planet Pandora.

Film ini cukup menantang bagi Zoe. Pasalnya ia harus memakai make - up dan kostum khusus warna biru agar tampilannya seperti alien.Peran suksesnya sebagai alien dan perempuan tangguh bersenjata menjadi modal utama Zoe untuk memerankan tokoh Gamora di film Guardians of the Galaxy.

Di film yang diluncurkan pada 2014 ini, Zoe berperan sebagai alien warna hijau yang juga merupakan pembunuh bayaran. Film ini kemudian berlanjut ke Guardians of the Galaxy Vol.2 pada 2017. Nah yang terbaru, Zoe kembali memerankan tokoh Gamora dalam film Avengers: Infinity War pada 2018.

“Saya bangga pernah hidup di luar angkasa. Bisa berperan sebagai alien berwarna hijau dan biru, untuk menginspirasi generasi-generasi yang lebih muda,” celoteh Zoe. Dalam sebuah wawancara, Zoe memberikan bocoran sedikit tentang Avengers 4 . Dia memastikan, karakternya sebagai Gamora akan kembali hadir di seri keempat.

“Setidaknya bagi saya, rasanya seperti akan dilanjutkan. Kami semua harus kembali, pada titik tertentu musim gugur dan menyelesaikan angsuran keempat Avengers . Ini bukan ucapan selamat tinggal,” kata Zoe.

(ade)