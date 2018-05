NEW YORK – Meskipun tengah berada di New York, nampaknya pesona kecantikan dari aktris korea Yoona SNSD tetap dikenali oleh warga Amerika. Terlihat disalah satu unggahan video penggemar Yoona yang memuji kecantikan dan kebaikan hati pelantun lagu The Boys itu saat menemui penggemarnya dengan kondisi rambut masih di roll dan tanpa make up.

- Baca Juga: Rela Menonton Spesial Screening Forever Holiday in Bali saat Liburan, Thunder Berterima Kasih

10 tahun berkarir sebagai seorang akris di Korea Selatan, membuat nama Im Yoona terkenal bukan hanya di Negara sendiri bahkan juga dunia mancanegara.

Baru-baru ini saat wanita 27 tahun itu tengah berada di New York untuk memenuhi undangan Paris Fashion Show, Yoona yang pada saat itu baru keluar dari hotel tempatnya menginap langsung diserbu oleh para penggemarnya di Amerika.

Uniknya dengan cap selebriti terkenal, Yoona dengan senang hati menyambut penggemarnya dengan kondisi rambut masih di roll dan tanpa make up yang memoles wajah cantiknya. Hal inilah yang terlihat pada salah satu unggahan video @ipeung110 yang mengabadikan momen kebahagiaan tersebut.

“Apa kabarmu Yoona,” kata penggemarnya

Yoona pun menjawab dengan anggukan dan senyuman,

“Terima kasih,” ungkap Yoona dalam video tersebut

Penggemar itu pun kemudian memberikan sebuah buku untuk meminta tanda tangan Yoona sekaligus memberikan support untuk projek terbarunya. Tak lupa, ia juga menitipkan salam untuk member SNSD yang lain.

“Aku sangat menantikan single dan film barumu,” lanjutnya

Yoona pun sekali lagi mengucapkan terima kasihnya yang kemudian melambaikan tanda perpisahan kepada penggemar yang telah setia menunggunya.

Im Yoona adalah seorang aktris Korea yang berkecimpung dalam dunia tarik suara bersama girl band yang tergabung dalam Girls Generation atau SNSD.

- Baca Juga: Mahasiswa Sastra Korea UI Berkesempatan Nonton Spesial Screening Forever Holiday in Bali

Bukan hanya itu, kepiawannya dalam berakting juga melambungkan mantan kekasih Lee Seung Gi itu lewat beberapa film maupun drama seperti ‘The K2’, ‘Love Rain’, serta yang terbaru ‘The King Loves’.

(edh)