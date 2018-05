LOS ANGELES - Justin Bieber menyatakan ketidaksukaannya pada tingkah para selebritas yang mengumbah kemewahan dan keglamoran hidup mereka di media sosial. Dia menilai, sikap seperti itu adalah kebohongan kepada para fans yang mengira hidup mereka sempurna.

Lewat akun Instagram-nya, Justin menyatakan ketidaksukaannya terhadap para selebritas “glamor” tersebut. Dalam sebuah foto catatan tertulis di teleponnya, dia meminta agar para fansnya tidak tertipu orang-orang tersohor di Instagram. Dia menyebut orang-orang itu telah membuat orang lain percaya bahwa kehidupan mereka “lebih baik” dari para fansnya.

“Hei, dunia, gaya hidup glamor yang kalian lihat yang digambarkan orang-orang tersohor di instgram itu jangan dipercaya dengan mengira kalau hidup mereka lebih baik daripada kalian, percayalah, tidak!” tulis Justin dalam huruf kapital.





Dikutip dari Bang Showbiz, meski pelantun Sorry itu tidak mengungkapkan apa yang memicunya menulis komentar itu, ada dugaan dia merujuk pada selebritas yang menghadiri Met Gala—event penggalangan dana tahunan untuk Metropolitan Museum of Art di New York. Acara itu digelar pada Senin (7/5/2018) lalu.

Dua mantan pacar Justin, Hailey Baldwin dan Selena Gomez, menghadiri event itu. Hailey membagi banyak foto di media sosial tentang event tersebut sepanjang malam.

Baca Juga: 21 Tahun Menikah, Sule Digugat Cerai Istri

Baca Juga: Ada Bekas Tamparan, Apa Alasan Gracia Indri Enggan Perkarakan David 'NOAH'?

Justin tidak menghadiri acara tersebut. Komentar itu muncul setelah dia membuka tentang ketidaksempurnaannya di masa lalu. Sudah bukan rahasia lagi kalau di masa lalu dia sering berurusan dengan hukum. Tapi, Justin menemukan kedamaian setelah dia kembali ke agama untuk membantunya mengubah hidup.

Justin bahkan memuji yang memimpin tempatnya beribadah di Los Angeles, karena membantunya mengubah hidupnya setelah mengalami banyak hal buruk dalam hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Justin pun mengunggah fotonya bersama Josh di Instagram.

“Saya belajar banyak dari Anda. Saya orang yang lebih baik karena Anda. Saya teman yang lebih baik karena Anda. Anda adalah contoh sejati seperti apa pengikut Yesus itu dan saya sangat bersyukur bisa menjalani hidup ini dengan mengenal Anda,” papar Justin.

(ade)