SEOUL – Jung Hae Jin mendapatakan kejutan yang tak terduga dari Son Ye Jin dan staf drama Pretty Noona Who Buys Me Food, yaitu perayaan ulang tahunnya ke-30 yang jatuh pada 1 April.

Menariknya, chemistry Jung Hae In dan Son Ye Jin mampu menyedot perhatian. Hal ini terlihat dari video yang diunggah channel youtube JTBC Drama pada 7 Mei 2018.

Melansir Soompi, Rabu (9/5/2018) video tersebut dimulai dengan Jung Hae In dan Son Ye Jin syuting adegan luar ruangan. Mereka berjalan di sepanjang jalan dan saling menggoda dengan beberapa sentuhan fisik.

Mereka pertama-tama berlatih adegan sendiri, tertawa dan bersenang-senang sambil melakukannya. Keduanya kemudian memulai syuting, dan Jung Hae In masuk untuk mematuk pipi, hingga mengejutkan Son Ye Jin. Kemudian, Son Ye Jin spontan mendorong dia ke dinding dan bersandar.

Setelah itu, Son Ye Jin dan Jung Hae In berpindah lokasi untuk adegan makan disebuah restoran. Mengejutkannya, setelah sutradara berteriak cut, anggota staf datang dengan kue ulang tahun dan bernyanyi untuk Jung Hae In. Sontak dirinya tersipu dan merasa senang. Sebelum meniup lilin tidak lupa aktor Pryson Playbook tersebut merapatkan tangan dan berdoa.

Selanjutnya, sutradara mulai menggodanya dengan mengatakan bahwa kuenya berharga sekira 2 juta won. Karena dia ulang tahun tepat di hari syuting drama.

Untuk diketahui Jung Hae In mulai dikenal setelah membintangi beberapa drama seperti While You Were Sleeping, Pryson Playbook dan film The Youth. Selain itu tahun ini dirinya meraih gelar Popularity Award dalam Baeksang Award ke-54 yang merupakan penghargaan seni terbesar di Korea. Trofinya tersebut ia dapat berkat perannya sebagai tentara yang menjadi narapidana dalam drama Prison Playbook yang tayang di tvN tahun lalu.

Menariknya, dia sukses menundukkan sejumlah nama besar seperti Lee Seung Gi (Hwayugi) dan Park Seo Joon (Fight for My Way). Prison Playbook mampu disambut hangat penggemar drama Korea, karena sukses meraih rating tertinggi sebesar 11,19 persen.

(ade)