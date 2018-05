LOS ANGELES - Permusuhan Katy Perry dan Taylor Swift menjadi cerita yang meramaikan industri Hollywood selama beberapa tahun terakhir. Tapi sejak tahun lalu, kedua penyanyi papan atas itu menunjukkan tanda-tanda akan adanya gencatan senjata.

Perdamaian antara keduanya kini semakin kuat terlihat setelah Katy mengirimkan hadiah dan surat kepada kekasih Joe Alwyn tersebut. Tak tanggung-tanggung, pelantun Witness ini mengirim olive branch kepada Taylor.

Sejarah mencatat olive branch memiliki makna penting dalam perdamaian. Olive branch merupakan simbol permintaan gencatan senjata atau perdamaian. Seseorang yang mengirimkan olive branch berarti ingin mengajak orang yang dikiriminya itu untuk berdamai.

Dan itulah yang dilakukan oleh Katy. Selain karena olive branch yang dikirimnya, niatan damai Katy juga terlihat dalam surat yang ditulisnya untuk Taylor.

Dalam postingan Instagram Story-nya, Taylor mengunggah video olive branch beserta surat yang dikirim oleh Katy. Taylor cukup tersentuh dengan apa yang didapatnya dari frenemy-nya itu.

"Jadi aku baru masuk ke dressing room-ku dan menemukan olive branch sungguhan ini. Ini sangat berarti untukku," kata Taylor dalam video Instagram Story-nya.

Taylor Swift post this on her instagram story and seem’s like Katy send her a letter 👀



“Hey old friend - I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air...” pic.twitter.com/jSQd7tnbj4 — Katy Perry Updates (@katyspics) May 8, 2018