LONDON - Kecantikan Kate Middleton sudah tidak dapat disangsikan lagi. Istri Pangeran William tersebut memang kerap tampil mempesona terutama rambutnya yang terlihat sehat.

Dilansir Sindonews, belum lama ini penata rambut Kate bernama Amanda Cook Tucker memposting foto istri Pangeran William itu di akun Instagram pribadinya yang menunjukkan rangkaian peralatan tata rambut dan produk rambut yang telah dikemasnya.

Benda tersebut digunakan untuk tur terakhir kerajaan.

"Think that's everything! #worktrip #packing," tulis keterangan foto tersebut.

Dilansir The Sun, foto tersebut menampilkan kurang lebih 20 sisir dengan bentuk dan fungsi yang berbeda, hairdrayer serta beberapa produk rambut lainnya. Meski foto ini telah dihapus, namun unggahan tersebut berhasil mencuri perhatian netizen.

Menariknya, produk tata rambut yang dikenakan ibu dua orang anak itu yakni L'Oréal Paris Elnett Satin Extra Strong Hold Hairspray dilaporkan dijual dengan harga yang relatif murah untuk ukuran anggota kerajaan. Produk tersebut dibandrol seharga USD12 atau setara dengan Rp160 ribu.

Produk tersebut diklaim dapat membuat rambut tetap rapi dan anti-lembab.

Berbeda dengan hairspray lainnya, produk ini dilaporkan tidak akan meninggalkan efek kaku atau flakey pada rambut sehingga rambut terlihat berkilau.

(edh)