11 December 2011 tempat Ini untuk pertama kita di berkati menjadi suami istri di chapel Ini... Teringat saat itu senyuman... tangisan dan kebahagian menjadi satu. Hampir sudah 7 tahun pernikahan kita... dan tempat Ini masih sama seperti awal 7 tahun yang lalu... tidak banyak yang berubah. Tetapi berbeda dengan pernikahan kita... banyak hal yang berubah tidak sama seperti tempat Ini. Dalam setiap perjalanan pernikahan banyak hal yang akan terjadi rasa bahagia, kesedihan, kekecewaan, pendewasaan, dan tanggung jawab atas pilihan kita. perjalanan pernikahan panjang atau tidaknya adalah sebuah keputusan setiap pasangan. Pernikahan idealnya tempat kita belajar tanpa henti untuk memahami dan menerima satu sama lain tanpa kata “ Tapi “ sebuah perjalanan bagi kami hingga sampai tempat tujuan yaitu maut memisahkan. Tidak mudah memang tetapi untuk mencapai tujuan tersebut di butuhkan suatu keputusan. Menjalani pernikahan bahagia sulit rasanya tanpa usaha yang terus menerus ☺️ dan melihat segalanya dari apa yang menjadi kelebihan pasangan. bagi saya lupakan kekurangan pasangan dan isi dengan kelebihan kita. Nikmati prosesnya walau sering kali tidak hanya manis saja tapi juga pahit atau mungkin lebih banyak pahitnya😂😅 Kebahagian harus di ciptakan bukan terjadi dengan sendirinya. Percuma mengeluh tanpa ingin berubah dan di ubah. Hidup penuh dengan pilihan termasuk dalam mempertahankan pernikahan. Sekali lagi hidup itu pilihan. Segala pilihan mendatangkan sebab dan akibat. Hal terpenting dari semua keputusan hidup adalah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan walaupun pahit sekalipun. Enjoying the process of marriage life. 💍💕👰🏼🤵 #remaindmyself #marriegelife

