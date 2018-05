JAKARTA - Pesona Al Ghazali siap kembali hadir di layar lebar. Setelah rehat kurang lebih 3 tahun berakting, Al Ghazali dikabarkan akan comeback dengan film terbaru.

- Baca Juga: Tak Pernah Datang ke Sidang Ahmad Dhani, Ini Alasan Mulan Jameela

Dilansir Sindonews, kali ini film bertajuk 13 The Haunted menjadi akting perdananya di film horor.

Kemampuan akting putra musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti, Al Ghazali, sudah ti dak diragukan lagi. Selama ini dia kerap bermain dalam sejumlah judul film bergenre drama. Pertama ia terlibat dalam film bertajuk Runaway tahun 2014, lalu LDR dan Where is my Romeo pada tahun 2015.

Dan kini dia ditantang oleh rekannya, Raffi Ahmad, sebagai produser RA Pictures, bermain dalam film genre horor. Pria yang akrab disapa Al ini mengatakan selama tiga tahun tersebut banyak tawaran bermain film.

Namun, ia masih mencari film yang memiliki tantangan sendiri. Karena itu, saat Raffi Ahmad mengajaknya untuk ikut andil dalam film bergenre horor ini, ia langsung menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Bisa dibilang, bermain film genre horor untuk pertama kali sendiri menjadi pembuk tiannya di dunia akting.

Hal itu karena ia baru mengetahui kalau akting di film horor tidak mudah.

“ Untuk aku sendiri, ini horor pertama saya. Jadi mudah-mudahan lancar semua. Saya ingin membuk tikan kalau akting horor agak susah sebenarnya,” ujar Al Ghazali kepada KORAN SINDO.

Bermain di film horor, aktor kelahiran, 1 September 1997, ini pun mengaku selama syuting ia menemukan beberapa kesulitan. Salah satunya mengatur mimik wajah. Itu karena Al tergolong orang yang datar dan cuek mimik wajahnya.

“Agak susah. Dari sedih tiba-tiba ke senang, terus langsung menangis sedih karena saya orangnya cuek,” katanya.

Untungnya, Al dibimbing langsung oleh seorang sutradara yang sangat berpengalaman.

“Jadi, pembelajaran sih, apalagi dengan Mas Rudi langsung yang men-direct,” pungkasnya.

Pada film 13 The Haunted , pria 20 tahun ini beradu akting dengan sang mantan kekasih, yakni Marsha Aruan. Meski bermain dengan mantan yang sekaligus kini menjadi pacar adiknya, El Rumi, Al Ghazali merasa biasa saja.

“Sebenarnya aku sama Marsha sempat pacaran, dulu banget, satu SMP pas kecil. Sekarang sudah sama El, sudah sering ketemu. Jadi ya sudah biasa saja. Kakak ipar sih, enggak ada baper-baperan. Itu cuma gosip-gosip saja,” tutur Al Ghazali.

Hebatnya, Al itu bermain di film ini tanpa harus casting terlebih dahulu.

Dia juga mengaku mendapatkan bayaran yang fantastis untuk film ini. Lantas berapakah bayaran yang diterima Al dari Raffi Ahmad untuk film terbarunya ini yang memakan waktu syuting lama ini?

“Rp10 miliar, amin, amin, ha-ha-ha aku harga sahabat lah sama Aa Raffi,” seloroh Al sambil tertawa dan mengamini.

Pria yang memulai kariernya bersama band keluarga Lucky Laki pada tahun 2009 ini mengaku sudah cukup banyak menolak tawaran bermain film drama karena ceritanya dianggap tak sesuai dengan karakternya.

Namun, untuk film tawaran Raffi ini, Al mengaku tertantang karena akan menjadi film horor pertamanya.

“Banyak sih tawaran film drama, cuma aku lagi cari tantangan baru gitu kayak di horor. Jadi pas Raffi nawarin horor, langsung aku ambil,” imbuhnya.

Lewat keterlibatan dalam produksi film ini, pelantun lagu Kurayu Bidadari dan Galau ini makin percaya diri sebagai artis multitasking. Dia memang tak mau hanya menekuni satu bidang.

“Aku selama ini sih kerja apa pun yang menguntungkan aku ambil. Mau itu bisnis kek mau itu kue kek, apa pun,” ujarnya.

- Baca Juga: Penjelasan Ahmad Dhani Tak Lagi Kenakan Kaos #2019GantiPresiden

Dalam kesempatan yang sama, Raffi selaku produser film ini menyampaikan bahwa 13 The Haunted bercerita tentang remaja zaman now yang dihadapkan pada sebuah peristiwa takhayul.

(edh)