JAKARTA - Via Vallen bisa dibilang sebagai penyanyi dangdut dengan popularitas luar biasa saat ini. Karyanya digemari banyak para pecinta musik Tanah Air dan penggemar wanita berusia 26 tahun itu pun tak sedikit jumlahnya.

Kendati demikian, Via Vallen mengaku memiliki kisah masa lalu yang cukup kelam. Pelantun tembang Sayang itu pernah menjadi pengamen tanpa sepengetahuan orang tuanya.

"Ya memang Via dulu ngamen. Dulu Via tinggal di lingkungan yang penuh banget pengamen, terus akhirnya Via ikut mereka ngamen," kenang Via Vallen di Balai Sarbini belum lama ini.

Meskipun jumlah penggemarnya cukup banyak, namun ada pula netizen yang menganggap Via Vallen mengalami star syndrome karena pencapaiannya sebagai penyanyi. Ia pun memberikan respon mengejutkan terkait anggapan netizen terhadapnya itu.

"Tanya sama orang-orang terdekat 'Via memang masih sama kayak yang dulu?'. Enggak ada yang berubah sama sekali," ungkap Via Vallen di tempat berbeda.

“Aku enggak sok ngartis. Orang aku ngemper saja masih. Mana ada artis mau ngemper ya? Lesehan juga hayuk. Kalau Via sih masih sama saja kayak dulu. Enggak ada yang berubah,” tambahnya.

Sekadar diketahui, Via Vallen dianggap mengalami star syndrome karena postingannya di Instagram Story belum lama ini. Ia terlihat menutupi headphone yang digunakan untuk take vocal dengan tisu sehingga dianggap sombong oleh netizen. Saat ditanya alasan atas tindakannya itu, pedangdut kelahiran Jawa Timur ini pun memberikan penjelasan.

"Jadi headphone itu ceritanya Via pakai tisu karena memang headphonenya punya orang banyak, dipakai orang banyak. Dan saya juga karena sedikit ada bau, kalau misal enggak dibersihin kena keringet ada baunya kan. Dan Via mau ada acara kan kalau misal kena bau di rambut susah hilang baunya, soalnya Via pernah," kata Via Vallen.

"Makanya Via antisipasi ditutupin pakai tisu karena dibersihin pun baunya enggak bisa hilang, bukan karena kenapa gitu. Biasanya juga kalau enggak ada baunya, Via enggak pakai tisu kok," tutupnya.

(edh)