JAKARTA - Eichiro Oda kembali membawa kejutan kepada para penggemar setia One Pice. Di komik terbarunya, One Piece episode 309, Oda memperkenalkan tim armada Topi Jerami baru, yakni Zeus.

Namun ternyata, Oda kembali menyimpan sebuah kejutan bagi penggemar seri tersebut, terutama di bagian belakang komik. Pasalnya, nilai hadiah buruan untuk Luffy naik secara drastis.

Melansir dari laman Comicbook, Rabu (2/5/2018), Kapten dari kapal Thousand Sunny tersebut memiliki nilai hadiah senilai 1,5 miliar belly. Nilai ini meningkat drastis, dari sebelumnya yang hanya sekira 30 juta belly saja.

Sontak saja, para kru dari Topi Jerami pun kaget dengan nilai buruan tersebut. Mereka pun kaget bukan kepalang melihat jumlah hadiah buruan tersebut, yang bisa dibilang dapat di sejajarkan dengan Yonko, yang memiliki nilai hadiah buruan minimal 500 juta belly.

Eits, ternyata bukan kru Topi Jerami saja yang terkejut. Para pembaca pun dibawa terkejut dengan harga baru buronan Luffy tersebut. Beberapa penggemar pun seakan tak percaya dengan hal tersebut.

Just holy shit just seen this gave me goosebumps I know it's a manga but damn Monkey D. Luffy got a new bounty of 1.5 billion belly this is just so fucking great #onepiece pic.twitter.com/Vo8yyx2nuV — イアンの契約 Ian Deal (@eazzz90) April 27, 2018