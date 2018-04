JAKARTA - Tidak butuh waktu yang lama bagi Vanessa Angel untuk move on setelah asmaranya dengan Didi Mahardika kandas di tengah jalan. Bahkan Vanessa kini mengaku menjadi wanita yang beruntung setelah memiliki gandengan baru.

Di tengah kebahagiaannya tersebut, Vanessa kini kembali menjadi sorotan karena beberapa foto seksinya yang diunggah ke akun Instagramnya.

"Lets take a picture! wait, not you and me,hold the camera for me 😝 #oops," tulis @vanessaangelofficial dalam caption.

Namun begitu, di antara banyaknya komentar justru pujian netizen mendominasi kolom komentar dalam foto tersebut. Meski tidak menutup kemungkinan komentar miring dan nyinyir netizen "hinggap" dalam kolom komentar.

"So...beautiful," tulis @eric_triltua.

"Cantikkuuuu😚😚😚," tulis @yumsryanti.

"Apa gak masuk angin 🤓," sambut @isin_aku05.

Tetapi ada satu foto seksi Vanessa Angel yang kolom komentarnya ditutup oleh Vanessa. Dalam foto tersebut, Vanessa mengungkapkan suasana kolam renang yang dirasakannya dingin.

"Dingin juga yaa berenang malem2 ," tulis @Vanessaangelofficial.

Dalam foto tersebut, vanessa yang terlihat bersama rekannya menggunakan pakaian renang berwarna biru. Ia pun tamak percaya diri dengan penampilannya malam itu di kolam renang.

