LOS ANGELES – Kabar gembira bagi penikmat musik dunia, setelah meluncurkan single terbarunya ‘No Tears Left To Cry’ pada 20 April 2018 lalu, tak lama lagi penyanyi cantk Ariane Grande akan kembali meluncurkan single terbarunya.

Grande pun menggoda para fansnya dengan membocorkan judul dan sebagian lirik dalam single terbarunya tersebut. Melalui akun Twitter miliknya, Grande menulis status “R.E.M,” dengan font tulisan terbalik pada Sabtu, 28 April 2018 lalu.

Pada statusnya berikutnya, Grande menulis “Last night…. Boy I met you … yea ... when I was sleeeeeeep … you’re such a dream to me.”

Tak hanya itu, Grande juga menuliskan lanjutan lirik dalam statusnya yang lain “and it was on a day like this … yeah … if you can belieeeeve … if you can believe … you’re such a dream to me.”

last night ..... boy i met you ... yea ..... when i was sleeeeeeep ... you're such a dream to me— Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 April 2018





Meski belum mengumumkan secara resmi tanggal rilis single terbarunya tersebut, wanita kelahiran Florida, Amerika Serikat 24 tahun yang lalu itu sempat merespon beberapa komentar dari para Arianator, sebutan fans Grande. Mereka beramai-rama menggunakan tagar #3daysuntilREM dan #REMiscoming.

“Belum cukup, taukah kalian aku tidak bisa menolak terkadang. Aku mencintaimu,” jawab Grande.

Melansir NME, beberapa waktu lalu kehadiran Grande di pekan kedua The Coachella Valley Music and Arts Festival di California mengejutkan para penonton yang hadir.

Pelantun ‘Side to Side’ itu tampil membawakan lagu terbarunya ‘No Tears Left To Cry’ bersama Disc Jockey kondang Kygo. Grande juga menggoda para penonton yang hadir kala itu dengan menyanyikan lagu Marvin Gaye ‘Sexual Healing’ yang telah diremix oleh Kygo beberapa waktu lalu.

Grande juga sempat vakum dari dunia maya selama beberapa bulan lamanya untuk mempersiapkan sejumlah single terbaru yang akan dirilis pada tahu 2018.

Salah satu single terbarunya yang telah dirilis adalah ‘No Tears Left To Cry’ yang resmi diluncurkan pada 20 April 2018 lalu.

