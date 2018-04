JAKARTA - Presenter sekaligus pelawak Rina Nose tak ingin popularitasnya sebagai artis hanya terbatas di Indonesia. Wanita asal Bandung, Jawa Barat ini juga berharap bisa melebarkan sayap kariernya sampai ke tingkat internasional.

Salah satu langkahnya untuk sampai ditujuannya itu dengan meluncurkan aplikasi pribadi, Official Mobile App Rina Nose pada Jumat (27/4/2018). Ada beberapa artis luar negeri yang diharapkan bisa menjadi rekan kolaborasinya di berbagai macam project.

Kendati demikian, Rina tak mau terlalu tinggi berambisi. Sebab tujuan utamanya bergabung dengan perusahaan asal Amerika Serikat ini adalah untuk berbagi banyak hal dengan para penggemar.

"Oh iya kan siapa tahu (bisa go international). Tapi never say never ya. Pokoknya bikin sesuatu saja ya siapa tahu kan ada Simon Cowell. Bisa saja aku bikin lagu barat yang aku cover jadi Sunda kan itu sesuatu yang menarik," unglapnya di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

"Aku (ingin featuring dengan) Kirsten Dunst, katanya mirip. Jim Carrey mungkin. Sebenernya bisa siapa saja," sambung Rina Nose.

Rina Nose bukan artis Indonesia pertama yang memiliki aplikasi pribadi ini. Sebelumnya, Prilly Latuconsina, Agnez Mo, Luna Maya, hingga Ayu Ting Ting juga memiliki aplikasi yang sama.

Melalui aplikasi ini, Rina Nose bisa dibilang akan semakin dekat dengan penggemar dan jauh dari haters. Selain itu, mantan istri Ridwan Federani Anwar ini juga berharap bisa berbagi banyak kreatifitas dengan banyak kalangan.

 

"Bukannya secara pribadi aku menghindari haters, tapi memang semua orang pun tidak suka dengan haters. Aku mengajak orang-orang yang lain juga, termasuk fans aku, untuk yuk bikin sesuatu. Jadi aku merangsang kreatifitas mereka juga," terangnya.

Seperti diketahui, Rina Nose memang termasuk artis Indonesia yang tak bisa lepas dari sosial media. Interaksi dengan penggemarnya kerap berlangsung dari berbagai aplikasi dan hal tersebut juga kerap dilakukan dengan para haters, khususnya saat banyak komentar negatif tentangnya.

