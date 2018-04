JAKARTA - Aktris cantik Jessica Iskandar atau biasa disapa Jedar bersama Nia Ramadhani kembali menampakkan keakraban bersama-sama lagi. Sebelumnya Nia Ramadhani bersama Jedar itu jarang menampakkan keakraban semenjak Jedar pindah ke Amerika Serikat.

Kali ini dua personel girls Squad itu menampakkan keakraban melalui akun instagram pribadi Nia Ramadhani @ramadhaniabakrie, dengan menggugah foto berdua.

Dalam foto yang di unggah itu, keakraban dua personil girls Squad terlihat. Jedar yang berpakaian serba putih tersenyum ceria dengan membuka lebar-lebar mulutnya.

Sedangkan Nia Ramadhani sendiri berpakain long dress menampakkan wajah elegan saat berswafoto berdua tersebut. Keduanya nampak bahagia di foto tersebut.

Nia Ramadhani pun melengkapi unggahan foto itu, dengan sebuah keterangan yang membuat warganet terbawa perasaan.

"@ngopidara_ttv miss this girl @inijedar so much!!! #girlsquad," tulis Nia di Instagramnya, Jumat (27/4/2018).

Melihat unggahan Nia, para warganet pun seakan berlomba-lomba untuk berkomentar. Sebagain besar dari mereka pun menunjukkan berbagai kalimat pujian kepada kedua personil girls Squad.

"Rambutnya nice, cocok sama orangnya," tulis akun @Zulfa_Fussy.

"Cantik pisan," sahut akun @yhadiyanti.

"Dua mama muda terkece keren-keren," kata akun @windapandowo.

"Cantik Paraaahhhhhh," sambung akun @lupita.pratiwi.

