SEOUL - Drama Should We Kiss First merampungkan masa tayangnya dengan membukukan rating tertinggi sebesar 9,1 persen. Sementara sepanjang penayangannya (20 Februari-24 April 2018), drama arahan Son Jeong Hyun itu mengantongi rating rata-rata sebesar 9,5 persen.

Meski performanya cukup positif, namun Should We Kiss First tak mampu menggeser dominasi The Miracle We Met yang pada 24 April 2018 membukukan rating sebesar 10,5 persen, naik 0,8 persen dibandingkan episode sebelumnya. Dengan begitu, drama terbaru aktris Reply 1988 Ra Mi Ran tersebut mempertahankan posisinya di peringkat pertama pada slot tayang Senin-Selasa.

Serial The Miracle We Met memulai debutnya dengan cukup mulus pada 2 April 2018. Pada episode 1 dan 2, drama itu mengantongi rating 8,2 persen dan 9,2 persen. Dengan capaian itu, serial bergenre fantasi-melodrama itu sukses membuntuti Should We Kiss First yang kala itu membukukan rating tertinggi sebesar 9,9 persen dan 10 persen.

Namun pada penayangan 9 April 2018, drama yang juga diperankan Kai 'EXO’ itu mulai mendongkrak ratingnya dengan 11,2 persen dan 10,9 persen yang sukses menaikkannya ke puncak slot tayang Senin-Selasa. Sejak itu, The Miracle We Met menjadi jawara selama 3 minggu berturut-turut.

Serial The Miracle We Met berkisah tentang seorang pria yang meninggal dunia akibat Kecelakaan mobil. Ajaibnya, dia siuman dalam bentuk roh dan menetap dalam tubuh pria lain. Kondisi menjadi pelik, ketika sang pria harus berbagi perhatian dengan dua keluarga dan dua istri.

Sementara itu, The Great Seducer pada 23-24 April kemarin tak mampu berbuat banyak. Drama terbaru Joy 'Red Velvet’ dan Woo Do Han tersebut lagi-lagi hanya mengantongi rating sebesar 1,9 persen dan 1,7 persen. Dengan angka itu, serial yang memulai masa tayangnya pada 12 Maret 2018 itu harus puas berada di peringkat ketiga slot tayang Senin-Selasa.

The Great Seducer diadaptasi dari novel Les Liaisons Dangereuses karya Pierre Choderlos de Laclos yang dirilis pada 23 Maret 1782. Novel itu sempat 7 kali diangkat ke layar lebar. Film Dangerous Liaisons merupakan produk adaptasi terakhir novel tersebut yang rilis pada 2012. Di bawah arahan Hur Jin Ho, film itu menampilkan Zhang Zi Yi dan Jang Dong Gun sebagai pelakon utama.

