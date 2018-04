Tersadar pas liat Yovie di acara Indonesian Idol, musik itu harus lestari dan musisi lah yang wajib melestarikan. Sebagai musisi, kita selalu ikut bahagia saat melihat calon-calon bintang sedang menaiki tangga kesuksesan. @indonesianidolid jadi salah satu jalan bagi talenta muda untuk menunjukan bakatnya. Semoga acara seperti ini bisa menjadi medium bagi lahirnya musisi-musisi berkualitas yang nantinya akan membanggakan Indonesia. Dan seperti biasa, 30 tahun lebih kenal sama Yovie, kita pun masih terkaget-kaget setiap kali Yovie mengeluarkan jurus mencipta lagu dadakannya. Bravo, Yov!!! 👏👏👏 . . . Udah pada denger lagu Yovie bareng @bclsinclair ??? Cek di youtube ya

A post shared by KAHITNA (@kahitna) on Apr 17, 2018 at 6:04am PDT