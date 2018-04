LOS ANGELES - Penyanyi asal Kanada, Justin Bieber kembali menggemparkan dunia maya. Bukan dengan prestasi atau berita gosip asmaranya, kali ini ia mengunggah foto kocak editannya. Unggahan tersebut pun langsung mendapat berbagai komentar dari para warganet.

Melalui akun Instagram pribadinya, Bieber mengunggah suatu foto yang membuat warganet tertawa geli. Penyanyi berusia 24 tahun itu mengganti wajah seorang wanita dengan wajahnya. Tampilan akhir di foto tersebut, Bieber terlihat seperti sedang mengenakan dress lengan panjang berwarna hitam. Rambut pirang dan panjang pun terlihat menghiasi kepala Bieber.

Melengkapi unggahannya itu, Bieber pun menuliskan sebuah keterangan foto.

“Ya, kalian semua harus bertemu saudari saya, Rachel Bieber,” tulis Bieber melalui Instagramnya, Kamis (19/4/2018).

Melihat unggahan Bieber, para warganet kemudian ikut meramaikan di kolom komentar. Sebagian besar mereka merasa terhibur oleh unggahan lucu Bieber. Tidak sedikit pula warganet asal Indonesia yang menuliskan komentarnya. Bahkan artis papan atas Indonesia, Prilly Latuconsina juga ikut menanggapi. Berikut beberapa komentar yang dituliskan oleh para warganet.

“Kamu kenapa sih? Hah?” tulis Prilly melalui akun instagram @prillylatuconsina96 seakan merasa keheranan.

“Kamu kok receh sih sekarang sayang:(,” sahut salah satu penggemar Bieber asal Indonesia.

“Hahaha kamu gila, aku cinta kamu,” sahut penggemar lain.

Sebelumnya, Justin Bieber diketahui hadir dalam Festival Musik paling popular di dunia, Coachella. Sayangnya pada festival tersebut Bieber mengalami kejadian yang tidak mengenakkan. Pelantun lagu Never Say Never itu dikabarkan terlibat dalam suatu pertengkaran dengan pria. Polisi mengatakan pria itu memberi tahu mereka bahwa Bieber terlibat, tetapi mereka tidak dapat menemukan saksi lain yang mengatakan hal serupa.

Dilansir dari TMZ, alasan Bieber memukul orang itu lantaran pria tersebut diduga mencekik leher seorang wanita dan tidak akan melepaskan cengkeramannya. Bieber kemudian mengintervensi orang yang menyuruhnya untuk "Pergi sendiri."

Justin Bieber merupakan penyanyi dan pencipta lagu asal Kanada. Talenta Bieber kali pertama ditemukan dalam sebuah video di YouTube oleh seseorang yang kini menjadi manajernya. Di awal kariernya, ia berhasil menjadi artis pertama yang memiliki tujuh lagu dari rekor tangga lagu Billboard Hot 100.

