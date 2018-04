JAKARTA - Dengan hampir berakhirnya cerita Whole Cake Island, fans kini sudah tidak sabar lagi menantikan kelanjutan petualangan Monkey D Luffy. Ya, Eiichiro Oda memang pintar untuk membuat fans-nya penasaran dengan kelanjutan kisah One Piece.

Dilansir Sindonews, Oda menyatakan, Wano akan dipenuhi dengan kisah tentang samurai. Pernyataan ini kemudian memunculkan debat di antara para fans apakah Wano bakal mengeksplorasi samurai One Piece, yaitu Roronoa Zoro.

Kemunculan debat ini bisa dimaklumi. Di kisah Whole Cake Island, Oda mengeksplorasi karakter dan masa lalu Sanji. Tak heran jika kemudian para fans yakin Oda akan melakukan hal yang sama pada Wano dan Zoro. Benarkah begitu?

Belum ada kejelasan soal itu. Seorang pengguna Reddit, accicieff, yang dikutip ComicBook.com, memaparkan, tidak ada petunjuk yang mengatakan fakta bahwa Wano bakal memfokuskan cerita pada Zoro.

“Editor Oda-lah, sumber resmi, yang mengungkapkan karakter Sanji akan dieksplorasi dan Sanji adalah alasan mengapa kisah ini dimulai dan Zoro mungkin akan mendapatkan peran integral di kisah ini tapi bukanlah yang dieksplorasi masa lalunya sebagian besar karena kurangnya ‘penampilan’ karakter itu sejak Topi Jerami pecah sebelum kisah Whole Cake Island,” papar pengguna itu.

Pernyataan ini ada benarnya karena sebagian besar fans jatuh cinta dengan kurangnya kisah masa lalu Zoro di serial ini. Selain mengetahui bagaimana dia dilatih saat masih anak-anak, fans malah suka dengan kemisteriusan kepribadian dan kekuatan Zoro.

Sementara itu, Oda pernah mengungkapkan kabar tentang masa depan One Piece di Jump Festa 2018. Tidak hanya manga itu akan masuk kisah Wano lebih cepat dari perkiraan, penjahat di kisah ini adalah salah satu legenda yang mengintai di dunia One Piece.

“Musuh terbesar bagi Topi Jerami yang akan menghalangi jalan mereka. Bisakah kalian percayai kalau Marineford Summit War akan terlihat ‘imut’ dibandingkan dengan itu?” papar Oda kala itu.

One Piece saat ini masih berada di jalur kisah Whole Cake Island. Manga ini pertama kali diserialisasi di Weekly Shonen Jump Shueisha pada 1997. Sampai saat ini, One Piece sudah mencapai 87 volume.

