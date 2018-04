JAKARTA - Aktor Riza Shahab tertangkap basah telah menggunakan narkoba bersama lima orang temannya di Apartemen The Wave, Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 12 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam penangkapannya polisi menyita barang bukti berupa satu buah korek Api dan satu alat bong sisa pakai.

Berawal dari informasi masyarakat, Unit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba melakukan penyelidikan di sekitar Apartemen The Wave, Tower Coral, Jakarta Selatan.

Dari penyelidikan tersebut Polisi melakukan interogasi dan mendapati pengakuan bahwa keempat tersangka yakni Rizka Hijrah, Rastio Eko Fernando, Achmad Reza, dan Muhammad Riza Shahab telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di lantai 23-1A apartemen tersebut.

"Penyelidikan berlangsung di sekitar Apartemen The Wave dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 15.00 WIB, di depan Loby Apartemen The Wave, Tower Coral, Jakarta Selatan. 4 (empat) TSK a/n RIZKA HIJRAH SYAFITRA , RASTIO EKO FERNANDO , ACHMAD REZA, MUHAMMAD RIZA diamankan kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bahwa ke 4 Tsk telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Lantai 23 Unit 23 -1A bersama dengan 2 (dua) temannya bernama SANTRY dan EDO," bunyi rilis yang diterima awak media melalui pesan singkat.

"Dengan adanya keterangan tersebut kemudian di Apartemen The Wave Lantai 23 Unit 23-1A diamankan Tsk SANTRY NAPITUPULU dan WEDO SATRIA SAKTI selanjutnya dilakukan penggeledahan diketemukan korek yang apat bong bekas pakai. Tdk diketemukan Narkoba," sambungnya.

Dari hasil pemeriksaan Riza Shahab berikut kelima temannya dikabarkan positif menggunakan Ampetamine dan Metampetamine. Ke 6 tersangka juga disangkakakn dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

