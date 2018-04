JAKARTA - Aktor tampan Natalius Chendana menjadi salah satu aktor yang patut diperhitungkan dalam dunia akting Tanah Air. Pasalnya sebuah penghargaan sempat diraihnya setelah mantap menentukan passion dalam dunia seni peran.



Ya, aktor 30 tahun ini mempunyai catatan apik ketika berkiprah dalam dunia seni peran. Sebagai bukti, debutnya pada film '3SUM: Rawa Kucing’ membawanya mendapatkan penghargaan 'Most Favorite New Comer Actor’ pada ajang Indonesia Movie Award 2013 dan masuk dalam nominasi ‘Best New Comer’ pada ajang Piala Maya. Sontak dengan penghargaan tersebut membawanya menjadi salah satu aktor punya prestasi di dunia perfilman.

Sementara itu, pria kelahiran 24 Desember 1987 ini memang sudah merasa bahwa dirinya punya bakat dalam dunia akting. Namun ia masih ragu lantaran belum punya pengalaman mumpuni untuk terjun keranah dunia peran. Meski begitu, rasa keingintahuan Natal begitu kuat hingga dirinya berhasil sampai dengan sekarang ini.



"Dari dulu saya merasa aja, kalau saya harus terjun ke dunia akting. Entah kenapa, padahal enggak punya pengalaman apa-apa. Tapi, setelah dijalani, saya malah merasa passion saya di sini," kata Natalius Chendana.



Lebih lanjut, Natal sapaan akrabnya, mengakui bahwa seni peran mampu membuatnya jadi lebih baik. Alhasil fokusnya untuk menjadi seorang aktor kenamaan kini terbuka lebar.



"Saya merasa senang karena saya produktif dan on the track. Saya enggak pernah merasa eksis atau gimana sih, saya merasa menjadi aktor bikin saya lebih baik. Dan banyak main film, membuat saya merasa semakin menjadi manusia yang baik," sambungnya.



Dan benar saja, kini Natal kembali bermain dalam film teranyarnya yang bertajuk Kenapa Harus Bule. Ia pun dalam film tersebut beradu akting dengan beberapa bintang kenamaan seperti Putri Ayudya hingga Michael Kho. Pada film tersebut, Natalius Chendana berperan sebagai Ben atau Buyung.

Selain itu, untuk ke depannya dalam karier dunia akting, Natal rupanya masih haus akan karakter yang lebih menantang. Pasalnya setiap karakter yang berbeda dipercayanya sebagai ajang meningkatkan kemampuan dalam bidang seni peran.



“Di tengah bergairahnya industri film nasional saat ini, saya berharap bisa mendapatkan peran menantang yang karakternya berbeda dengan karakter saya sendiri. Jadi, saya bisa mengasah skill akting saya. Apalagi, sekarang ini para penggiat film dan masyarakat sudah semakin kritis dan tajam dalam menilai karya seni termasuk film,” tukasnya.

