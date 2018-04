JAKARTA - Tak banyak yang tahu bila Iwa K, Gading Marten hingga Eno NTRL memiliki sebuah band yang bernama Sound of Beat (S.O.B). Diketahui, S.O.BÂ berdiri pada 2010 dan rencananya akan kembali tampil dalam konser Iwa K yang bertajuk 25th Anniversary Concert Batman Kasarung.



Bahkan Gading Marten mengakui bahwa band tersebut vakum selama delapan tahun. "Sudah delapan tahun ya kita. Anak sudah SD," canda Gading Marten.

Lebih lanjut, Iwa K menambahkan bahwa tak ada rasa canggung ketika S.O.B kembali bermusik. Ketika latihan pun mereka tampak bercanda-canda ria. Namun dengan kembalinya S.O.B, tentu menambah rasa antusias baik para personelnya Iwa K, Gading Marten, Eno NTRL, dan DJ Czhico.



"Kami bikin The S.O.B ini tahun 2010 ya. Karena kalau enggak manggung kami suka ngumpul, silaturahim kami jalan terus. Justru pas latihan tadi bukan canggung, tapi kami lebih ke yang 'Kami kemarin cuma ngumpul ketawa-ketawa, sekarang kami manggung lagi nih!'. Lebih ke exciting-nya. Seru deh pokoknya," tambah Iwa K.



Tak hanya itu, Iwa K pun kembali menuturkan bahwa S.O.B mempunyai nilai keberagaman musim yang berbeda. Dimana Eno NTRL yang membawa musik punk-rock, lalu DJ Czhico dengan musik elektroniknya, kemudian Gading Marten lewat musik popnya dan Iwa K sendiri mengusung hip hop.



"Karena hip hop itu emang gabungan berbagai macam karakter yang beda. Alat musik beda, genre beda disatukan, itu spiritnya hip hop. Jadi kami emang lebih ke bikin harmoni dari keberagaman. Bukan memobilisasi penyeragaman. Asyik," jelas Iwa K.



Dan yang lebih menarik, Gading pun menyebut bahwa Sound of Beat sudah menjadi keluarga. Apalagi S.O.B sendiri bukan sebuah pekerjaan bagi Gading, melainkan sesuatu yang berharga untuk sekedar berkumpul hingga ngobrol bersama.



"Emang S.O.B tuh udah kayak keluarga aja sih. Karena Eno punya NTRL, Iwa punya solonya sendiri, saya punya sendiri, Ijong punya sendiri, jadi masing-masing punya job sendiri. SOB itu family, bukan kerjaan. Emang kami keluarga, seneng ngobrol bareng. Kebetulan ada keseruan di situ makanya kami bikin ini," tukas Gading Marten.

Sebagai informasi, Sound of Beat (S.O.B) dibuat secara dadakan, dimana diketahui untuk membuka konser rapper asal AS yakni Sean King Stone di Jakarta pada September 2010. Namun, lantaran mendapat apresiasi lebih, mereka menjadikan projek tersebut serius.

