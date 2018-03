JAKARTA - Bukan rahasia lagi, Agnez Mo adalah sosok yang diidolakan banyak orang. Salah satu orang yang mengidolakan pelantun Coke Bottle tersebut adalah pedangdut muda Via Vallen.

Baca Juga: Keren! Agnez Mo Akan Tampil di Majalah Vogue

Dapat bertemu dengan sang idola nyatanya membuat Via bahagia bukan kepalang. Saking bahagianya, sang pelantun Sayang itu membagikan momen kebersamaan dengan sang idola lewat laman Instagram pribadinya @viavallen belum lama ini.

Dalam unggahannya itu, Via tampak mengajak Agnez Mo untuk berselfie bersama. Via memberikan ekspresi senyum sumringah, begitu juga Agnez yang tampak memberikan ekspresi wajah senada. Keduanya juga begitu kompak ketika mengenakan pakaian dengan warna yang sama.

Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut Via pun menuliskan sebuah caption menyentuh. Baginya, Agnez Mo merupakan alasan mengapa dirinya mantap menjadi seorang penyanyi. Pada awal caption, tak lupa Via menuliskan kata idola sembari diikuti dengan emoticon bergambar hati.

"Idola ❤️ She’s the reason why I become a singer ☺️," tulis Via.

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan tersebut lantas membanjiri foto itu dengan beragam komentar. Bukan komentar nyinyiran, melainkan rasa ikut bahagia warganet melihat Via bisa berpose dengan penyanyi yang sudah go internasional tersebut. Bahkan tak sedikit pula dari warganet yang mendoakan karier Via Vallen agar melejit seperti sang idola.

"Cieee cieee... Idola foto bareng idola *lohh hahahaha couple-an pula... Mba viii pean tambah segerrr yaaa hahhaha *alhamdulillah 😄 😄 @viavallen sehat terus mbak'e 😘😘😘😘😘," tulis @nurulrebel.

"Mbak sukses ya dan harus percaya diri ya. Jadilah yang terbaik di antara baik. makasih," tulis @pribadi6012.

"cielah yg bajunya smaan, slmat ya kk @viavallen bisa foto bareng agnez mo," tulis @josuaxjrai.

Seperti diketahui, Via memang menjadi idola publik berkat lagu Sayang yang meledak di pasaran. Membawa aliran dangdut yang berciri khas koplo dan melafalkan tembang bahasa Jawa, sontak membuat Via Vallen semakin digandrungi masyarakat, khususnya kaum adam.

Baca Juga: Via Vallen Salah Tingkah Nyanyi di Studio Rhoma Irama

Parasnya yang cantik dan juga tak mengenakan pakaian-pakaian seksi, seolah menjadi identitas seorang Via. Kini, Via bisa disejajarkan dengan pedangdut-pedangdut kalangan atas.

(kem)