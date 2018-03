JAKARTA - Film arahan rumah produksi Max Pictures, Arini, mendapat kesempatan untuk melakukan promosi diajang Dremers Festival 2018. Salah satu pemain utama film yang akan tayang pada 5 April 2018 mendatang, Morgan Oey, menyempatkan waktunya untuk datang.

Tidak sendiri, Morgan diketahui datang bersama pengisi soundtrack film yang diadaptasi dari novel karangan Mira W berjudul sama. Bahkan Claresta dan Morgan sempat tampil bersama dengan berduet menyanyikan lagu milik Krisdayanti berjudul Mencintaimu.

Bernyanyinya Morgan dua buah lagu dalam soundtrack film tersebut ia akui menjadi hal baru setelah dirinya menyatakan hengkang dari boyband SM*SH. Bahkan ia mengaku bahwa hal tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah vakum bernyanyi selama empat tahun.

"Di film ini saya kembali lagi bernyanyi setelah 4 tahun vakum dan enggak pernah nyanyi," ujar Morgan yang ditemui di One Belpark Mal, Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (25/3/2018).

Pada untuk mengiai soundtrack film tersebut, Morgan diketahui menyanyikan lagu milik musisi Bebi Romeo featuring Boyz II Men. Lagu berjudul Do You Really Love Me tersebut bahkan akan menjadi salah satu lagu yang semakin memperkuat adegan antara dirinya dan Aura Kasih.

Dalam anniversary keenamnya beberapa konten seru dan menarik seperti kompetisi Dance Cover (DC), yang ikuti oleh 12 grup turut dihadirkan dalam acara tersebut. Bahkan penampilan tiga bintang tamu spesial Dance Cover yakni Chili, Igen, dan Sinister juga turut dihadirkan dalam acara hari ini, Minggu (25/3/2018) yang dimulai sejak pukul 13.45 WIB ini.

Selain itu, konten lainnya yang akan disuguhkan oleh Dreamers Festival 2018 berkaitan dengan tema, yakni Fight for Life adalah Influence Awards, yang akan mengundang tokoh-tokoh influencer atau KOL (Key Opinion Leader) dari kategori music, movie, sport, fashion & beauty and education.

 

(ade)