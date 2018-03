Alhamdulillah.. Telah lahir anak kedua kami, laki-laki, bernama R.Satriyo Daniswara Brotoasmoro pada hari Sabtu tgl 24 Maret 2018 pk. 06.19 dengan berat 3.150 gr dan panjang 47 cm di RS Brawijaya @brawijayahealthcare . Terima kasih atas doa2nya selama ini πŸ€—πŸ™ Hayooo siapa yg bener tebakkannya? Hihihi jadiii, mirip siapa niii? Bukbuynya yaaa 😁😘 . The happy parents - Tedjo & Reisa - #babyboy #babyDan

A post shared by Reisa Broto Asmoro (@reisabrotoasmoro) on Mar 23, 2018 at 10:12pm PDT