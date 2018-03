JAKARTA - Mike Lewis membantah pernah memiliki hubungan istimewa dengan Lucinta Luna melalui kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Mantan suami Tamara Bleszynski ini juga menjelaskan foto selfie yang pernah ia lakukan bersama seorang wanita saat acara pesta dua tahun lalu.



"You guys, how many times do i need to tell you. A "girl" at a party asked for a selfie, that was 2 years ago. That was edited supaya mesra. I have no relationship nor have had with this person named Lucinta," tulis Mike di kolom komentar.

Belakangan ini nama Lucinta Luna menjadi perbincangan publik karena dikabarkan sebagai bagian dari kaum transgender. Mike menjadi salah satu artis yang mendapat banyak pertanyaan publik seputar hal tersebut karena diketahui memiliki hubungan dekat.



Beberapa waktu lalu, foto keduanya bahkan tersebar di sosial media. Mike dan Lucinta Luna tampak mesra meskipun akhirnya membantah adanya hubungan istimewa.



Namun hal ini berbanding terbalik dengan pengakuan Lucinta Luna beberapa waktu lalu di kawasan Jakarta Pusat. Ia mengaku sempat menjalani kisah cinta dengan aktor berusia 36 tahun itu namun kandas.



"Dua tahun lalu saya memang punya hubungan sama Mike, tapi kami menolak publish relationship. Buat netizen disana kalau yang enggak suka sama saya, ini saya sudah ngomong jujur ya," ungkap 1 Luna.



"Ya hampir mau dua tahun lah ya. Kita kenal dekat. Karena kan aku tahu dia seorang public figure dan aku masih seorang wanita biasa yang masih merintis karir di dunia modeling, dancing, gitu," tandas Lucinta Luna.

Unggahannya kali ini Mike hanya menjelaskan seputar kegiatannya di salah satu acara. Beberapa komentar terkait dugaan bahwa Lucinta Luna adalah sosok transgender membuat Mike Lewis memberikan tanggapan melalui kolom komentarnya.



"For my friends at Tory Burch, sorry this was posted so late. Looking forward to your next event. Lovely to be presented on stage as the only gentleman. LOL.," tulisnya dalam akun @mike_lewis.

(edi)